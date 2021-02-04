7日起，洛阳仓窖博物馆恢复开放

刚刚，洛报融媒记者从洛阳仓窖博物馆获悉，该博物馆将于9月7日起恢复对外开放。

刚刚，洛报融媒记者从洛阳仓窖博物馆获悉，该博物馆将于9月7日起恢复对外开放。 回洛仓遗址（资料图） 刚刚，洛报融媒记者从洛阳仓窖博物馆获悉，该博物馆将于9月7日起恢复对外开放。 开放时间： 每周二至周日9：00—17：00(16：30停止入馆)，周一闭馆(法定节假日除外)。 入馆参观： 参观者需出示身份证、健康码，并进行体温检测和登记个人信息后方可入馆，体温≥37.3℃或咳嗽、气促等异常现象者，谢绝入馆。所有来自或途径疫情中、高风险地区的观众，须满足实施14天集中隔离健康观察，并持48小时内核酸检测阴性证明，方可进入园区。 防疫措施： 入馆登记时请保持1米间隔排队等候，入馆参观时请全程佩戴口罩并保持适当的安全距离。 团体预约： 机关、企事业单位、学校和旅行社等团体需提前3天电话预约，并提供相关材料。详细信息可咨询：(0379)65556161。(洛报融媒记者 智慧 见习记者 梁笑宇)