霸气推车！面包车被困涵洞 民警找来铲车“助力”

1日早上正下着雨，一辆面包车被困在洛龙区白马寺镇一铁路涵洞内，辖区民警站在铲车车斗里，帮忙将车从积水里推出来。

1日早上正下着雨，一辆面包车被困在洛龙区白马寺镇一铁路涵洞内，辖区民警站在铲车车斗里，帮忙将车从积水里推出来。

当日7时许，洛龙公安分局白马寺派出所民警魏延杰接到一起群众报警称，在洛白路分金沟社区附近的铁路涵洞处，一辆面包车在积水里抛锚熄火，车上4人被困。他与同事李本德等人到达现场，只见一辆白色面包车被困在积水里，水快淹到车窗位置，车上是张先生和爱人、两个孩子一家四口，人已成功自救逃出，瀍河交巡大队交警也在现场。

魏延杰得知，张先生老家在孟津区，目前在栾川县生活，当日上午，他开车载着老婆、孩子回栾川县，对附近道路不熟悉，看到一辆越野车从涵洞内成功过去，以为水不深也能过去，不料车在半途熄火，只得拨打110报警。

因车里进了水，加上车上拉有货物、坡比较陡，众人无法将车推出来。随后，魏延杰联系分金沟社区负责人，在对方帮助下调来一辆铲车。“面包车的拖车钩在水下，无法通过绳索将车拉出来。”魏延杰说，经商议，他与同事加上交警共4人，爬上铲车的车斗里，在铲车“助力”下将面包车往岸上推。

经过一番紧张救援，面包车被成功推上来，张先生与家人连连向魏延杰等人道谢。随后，张先生联系拖车将面包车拖走送去修理厂维修。(洛报融媒记者 魏巍 通讯员 方楚 文/图)