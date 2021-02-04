徐衣显调研市属国有文化企业时强调：改革为要项目为王促进国企高质量升级 保护为先创新为上推动文旅文创成支柱

昨日下午，市委副书记、代市长徐衣显先后到洛阳文保集团、洛阳旅发集团调研座谈，强调要以更强使命感保护好、传承好、利用好历史文化遗产，以更强紧迫感塑造“行走洛阳、读懂历史”文化品牌，加快推动“文旅文创成支柱”，为“建强副中心、形成增长极”作出更大贡献。

昨日下午，市委副书记、代市长徐衣显先后到洛阳文保集团、洛阳旅发集团调研座谈，强调要以更强使命感保护好、传承好、利用好历史文化遗产，以更强紧迫感塑造“行走洛阳、读懂历史”文化品牌，加快推动“文旅文创成支柱”，为“建强副中心、形成增长极”作出更大贡献。

在文保集团，徐衣显对企业在遗址保护展示、文旅融合发展等方面作出的努力给予肯定；在旅发集团，赞扬企业重点项目“挂图作战”、高效推进的做法成效，勉励大家学习领会全市以案促改暨激励党员干部担当作为会议精神，以更大担当把各项工作干到位、干出彩。

座谈会上，听取文保集团、旅发集团工作汇报后，徐衣显强调，一要坚持强根铸魂，做强国企党建的“主心骨”。强化党建引领，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，真正把讲政治体现到贯彻新发展理念、融入新发展格局、推动高质量发展上，围绕中心、服务大局，促进党建工作引领化、具体化。二要扛牢政治责任，担当文物保护的“主力军”。深入学习贯彻习近平总书记关于文物保护的重要论述，以对历史负责、对人民负责、对洛阳发展负责的态度，守护好、传承好珍贵的古都历史文脉。三要推进文旅融合，当好文创发展的“排头兵”。坚持在保护中开发利用，推动文旅融合与科技、品牌、金融、体验、时尚等有机结合，线上线下双向发力，推出更多正能量的、有影响力的文创产品，让优秀传统文化更好“传下去”“活起来”“走出去”，叫响“行走洛阳、读懂历史”文化品牌，助力青年友好型城市建设。四要深化改革开放，争当转型升级的“先行者”。以质量和效益为中心，转观念、转定位、转机制、转模式，深化国企改革三年行动，把住方向、服务中心，市场运作、强身健体，推动企业市场化转型升级，充分激发动力活力。五要有效防范风险，守好行稳致远的“基本盘”。建立政企之间互动互促的解难题促发展机制，在体制机制、挖掘潜力、盘活资源、“四资”运作上做文章，实施差异化、精准化措施，有效防范化解各类风险隐患。

魏险峰参加调研座谈。(记者 孙自豪 李冰)