洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

《登场了！洛阳》嘉宾揭晓 汪涵带队揭开千年古都神秘面纱
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.31 08:20
《登场了！洛阳》海报（资料图片）

　　昨日，由爱奇艺出品，知了青年制作，剑南春总冠名的原创全景式人文探索节目《登场了！洛阳》正式官宣嘉宾阵容。《登场了！洛阳》由汪涵担任探索团团长，IXFORM-罗一舟、IXFORM-唐九洲、IXFORM-连淮伟、IXFORM-刘隽、李浩源五位探索团成员倾情加盟，带领观众穿越历史，感受洛阳这座千年古都的魅力。

　　在节目中，探索团一行将以洛阳神都书院为大本营，通过每期不同主题的探索与尝试，全面展现洛阳十三朝古都的历史文化魅力。探索团的大本营神都书院坐落在拥有1400多年历史的隋唐洛阳城内，与千年之前的人、事、物隔空对话，正是节目回应历史、讨论当下，不断释放传统文化活力的基点。

　　据悉，《登场了！洛阳》共有考古、美食、洛阳文风、古墓文化等八大主题，不同主题的呈现方式各具特色，探索团的成员们将带领观众共同探寻洛阳深厚的文化底蕴与鲜为人知的历史故事。

　　洛阳作为华夏文明的发祥地之一，绘就了光辉灿烂的文明画卷。节目将从探寻“最早的中国”开始，从唐朝宴会的美食到《洛神赋图》背后的故事，根植于传统文化的洛阳元素将被创新重塑，节目将神秘感及趣味性相结合，为大众呈现具有东方气韵的城市风貌。

　　作为“登场了”系列IP第二弹，从敦煌到洛阳，爱奇艺深刻洞察当代年轻人喜好，节目以“千年洛阳青春登场”为口号，在内容的编排与设计上主动拥抱年轻群体。通过探索团对洛阳当地文化的探索学习及趣味互动，将洛阳传统文化引入大众视野，让古老与青春携手，让经典与流行碰撞，用综艺这种年轻态的文化表达方式向观众传达传统文化的魅力。（洛报融媒记者 李冰）
[ 责任编辑：潘亮]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·老人视力减弱 竟是眼睛里偷偷长出一块肉
  • ·被热油烫伤 要不要包扎
  • ·扁桃体总发炎要切除吗？医生：遇到这些情况...
    		•
    米酒+咖啡 新奇味道美
    米酒+咖啡 新奇味道美
    米酒+咖啡 新奇味道美
        常去咖啡馆的人会发现，有一种叫“醪糟咖啡”的网红咖啡如今很受欢迎。
  • ·银耳雪梨汤 养颜又保健
  • ·相见不如上线 逛景只需一键
  • ·相公庄村：一代名相苦读地 垂花柱精妙绝伦
    		•
    		 
    新闻排行
  • 陆浑水库今日13时开始泄洪
  • 洛阳全力抢通修复水毁农村公路【组图】
  • 洛阳“两抗一止咳”药物今起实名登记...
  • 嵩县启动防汛Ⅱ级响应 全县停产停工停课
  • 9月1日起，吉利黄河大桥老桥限制货车通行
  • 江凌主持召开市委常委会会议
  • 提醒！前坪水库8月30日24时开始泄洪
  • 洛阳持续降雨 您若出行请尽量避开这些...
  • 洛阳相关县区吹响防汛“集结号” 全...
  • 8月30日起，洛阳市图书馆、城市书房恢...
    		•
    百姓呼声
  • · 新冠疫苗接种超半年，需要补充接种吗？
  • · 《契税法》实施不会影响契税优惠政策延续
    • 精彩图片
    洛阳体育经营活动场所...
    洛浦街道办事处成立防...
    洛龙区：推出“云端阅...
    奥运冠军鲍珊菊载誉返...
    精彩热帖

    抱犊寨风光

    鲸鱼

    初秋观荷

    黑颈天鹅
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605