《登场了！洛阳》嘉宾揭晓 汪涵带队揭开千年古都神秘面纱

昨日，由爱奇艺出品，知了青年制作，剑南春总冠名的原创全景式人文探索节目《登场了！洛阳》正式官宣嘉宾阵容。

《登场了！洛阳》海报（资料图片）

昨日，由爱奇艺出品，知了青年制作，剑南春总冠名的原创全景式人文探索节目《登场了！洛阳》正式官宣嘉宾阵容。《登场了！洛阳》由汪涵担任探索团团长，IXFORM-罗一舟、IXFORM-唐九洲、IXFORM-连淮伟、IXFORM-刘隽、李浩源五位探索团成员倾情加盟，带领观众穿越历史，感受洛阳这座千年古都的魅力。

在节目中，探索团一行将以洛阳神都书院为大本营，通过每期不同主题的探索与尝试，全面展现洛阳十三朝古都的历史文化魅力。探索团的大本营神都书院坐落在拥有1400多年历史的隋唐洛阳城内，与千年之前的人、事、物隔空对话，正是节目回应历史、讨论当下，不断释放传统文化活力的基点。

据悉，《登场了！洛阳》共有考古、美食、洛阳文风、古墓文化等八大主题，不同主题的呈现方式各具特色，探索团的成员们将带领观众共同探寻洛阳深厚的文化底蕴与鲜为人知的历史故事。

洛阳作为华夏文明的发祥地之一，绘就了光辉灿烂的文明画卷。节目将从探寻“最早的中国”开始，从唐朝宴会的美食到《洛神赋图》背后的故事，根植于传统文化的洛阳元素将被创新重塑，节目将神秘感及趣味性相结合，为大众呈现具有东方气韵的城市风貌。

作为“登场了”系列IP第二弹，从敦煌到洛阳，爱奇艺深刻洞察当代年轻人喜好，节目以“千年洛阳青春登场”为口号，在内容的编排与设计上主动拥抱年轻群体。通过探索团对洛阳当地文化的探索学习及趣味互动，将洛阳传统文化引入大众视野，让古老与青春携手，让经典与流行碰撞，用综艺这种年轻态的文化表达方式向观众传达传统文化的魅力。（洛报融媒记者 李冰）