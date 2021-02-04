万人助万企进行时：“靶向式”服务 企业赢先机

近日，洛阳市洛龙区乐天街西侧一块约30亩大小的地块，显得格外生机勃勃。在该处建设的高速铁路智能化电气设备研发与生产中心项目持续提速，将为全市坚持前瞻30年做强交通功能提供产业动力。

近日，洛阳市洛龙区乐天街西侧一块约30亩大小的地块，显得格外生机勃勃。在该处建设的高速铁路智能化电气设备研发与生产中心项目持续提速，将为全市坚持前瞻30年做强交通功能提供产业动力。

根据规划，项目主要建设隧道防灾研发中心、自动化控制研发中心等，研发制造高铁城铁用高低压开关柜、预绞式金具、智能型自投自复防灾设备、电缆分支箱、电缆挂架、对接箱等智能电气化轨道交通设备。项目达产后预计可实现年销售收入2亿元。

该项目的顺利推进，离不开“万人助万企”活动的深入开展。

今年7月初，洛龙区助企服务员卫晓杰来到恒固达科技有限公司。在对接中，她了解到企业正在筹备的高速铁路智能化电气设备研发与生产中心项目需要尽快完成土地挂牌出让，但因涉及改革新规，各项流程办理无先例可循，企业方对政策难以把握，且相关程序办理时间紧，一时间给项目建设造成阻碍。

在“万人助万企”活动开展前，当时困扰于项目进度的恒固达科技总经理刘书建，每天都愁得不行。他说：“此前我们正是看中改革利好，才毫不犹豫投资的。”

为了不让改革动力变成阻力，卫晓杰第一时间认真研究相关政策、法规。短短一个月内，她相继对接多个市直、区直单位，积极协助企业完善规划设计方案、环评、文勘、人防、安评等土地出让要素，最大限度帮助企业简化审批手续，降低企业制度性交易成本，通过多项“靶向式”服务，将企业的“等地期”变为“加速期”，为企业赢得领跑先机。

与此同时，她还与洛龙高新区管委会营商服务部、科技园办事处工作人员一起，历时半个月进行项目实地走访调研、研制方案，最终在7月底完成30亩项目地块的苗木、枝杈以及相关设施的清理工作，实现净地交付，顺利保证施工单位按时进场，确保了项目进度。

“如今体会到政府‘送服务上门’的温暖，项目如期推进，我们发展的动力更足了！”刘书建高兴地说。（洛报融媒记者 陈曦 特约通讯员 苟华云）