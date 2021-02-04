在软环境上下硬功夫——推动“万人助万企”活动走深走实④

高新区(自贸区)在全省率先实施环评“告知承诺制”，审批时限从一两个月减至最短一天；市中院完善“绿标签”制度，畅通涉企案件诉讼“绿色通道”……最近，伴随“万人助万企”活动深入开展，洛阳在优化营商环境上实招频出，一项项制度创新让企业倍感舒心。

高新区(自贸区)在全省率先实施环评“告知承诺制”，审批时限从一两个月减至最短一天；市中院完善“绿标签”制度，畅通涉企案件诉讼“绿色通道”……最近，伴随“万人助万企”活动深入开展，洛阳在优化营商环境上实招频出，一项项制度创新让企业倍感舒心。

有人说，市场主体的“诗意栖居”，离不开一事一帮的“及时雨”，更离不开良好环境的“大气候”。“万人助万企”不是权宜之计，而是长效之策，来不得“一阵风”，尤需着眼解决企业面临的突出问题和瓶颈制约，在优化环境上久久为功。一个地方营商环境好不好，企业是会“用脚来投票”的。提供更规范、更高效、更优质的服务，让市场主体办事花更少的时间、跑更少的路、交更少的材料、找更少的部门，进得来、留得住、发展得好，这才是长久深入的“助企”，才是润物无声的“扶企”。

千言万语，不如一句“懂你”。让软环境温暖企业家的心，就要多些直击问题“靶心”的硬功夫。持续深化“放管服效”改革，既一企一策、一事一议，办到企业“心坎”里，又对重点问题采取“点办理、批处理”，解决“一个”、改进“一片”，以优质的制度供给、服务供给、要素供给打造市场化、法治化、国际化的最优营商环境，洛阳就能不断涵养投资兴业的沃土，让近者悦远者来！（洛平）