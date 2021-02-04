身入更要心至——推动“万人助万企”活动走深走实①

进企业、听诉求、送政策……当前，“万人助万企”活动正在全市掀起热潮。对于党员干部而言，要吃透实情、拿出实策，真正为企业纾困解难，就必须“身入更要心至”。

进企业、听诉求、送政策……当前，“万人助万企”活动正在全市掀起热潮。对于党员干部而言，要吃透实情、拿出实策，真正为企业纾困解难，就必须“身入更要心至”。

党员干部进企业，奔的是一线，解的是难题，助的是发展，这是职责和使命所在。这就要求我们把企业家当成自己人，时刻把企业所忧、所虑、所急、所盼放在心上，带着感情、带着责任、带着问题深入企业一线，帮企业实实在在解决难题。假如不“走心”，“现场看一看、随地转一转”，甚至热衷于搞摆拍，习惯于应付了事，不仅帮不了企业，反倒给企业增加了负担，“排忧解难”成了“添堵添烦”。

服务企业就是服务工作大局。摸透“痛点”，宜阳县为中信重工洛阳重铸落实研发补助近20万元；问清“难点”，伊滨区为辖区企业解决“周边路灯不亮、职工上下班不安全”难题；打通“堵点”，老城区把“停车难”的小事办成助企实事……“问”出实情实困，“兜”起大事小情，这些倾心倾情倾力的行动，传递的是助企温暖，提振的是企业信心，稳定的是发展预期。

身入心至，尤需我们在思想上行动上来一场实打实的“躬身入局”。聚焦要事难事紧迫事，感情亲起来、作风实起来、方法多起来，当好政府与企业之间的“联络员”、政策宣传解读的“宣传员”、帮助企业解决困难的“服务员”，我们就能在推动“万人助万企”走深走实中筑牢洛阳发展的坚实支撑！(洛平)