洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

身入更要心至——推动“万人助万企”活动走深走实①
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.21 08:34

　　进企业、听诉求、送政策……当前，“万人助万企”活动正在全市掀起热潮。对于党员干部而言，要吃透实情、拿出实策，真正为企业纾困解难，就必须“身入更要心至”。

　　党员干部进企业，奔的是一线，解的是难题，助的是发展，这是职责和使命所在。这就要求我们把企业家当成自己人，时刻把企业所忧、所虑、所急、所盼放在心上，带着感情、带着责任、带着问题深入企业一线，帮企业实实在在解决难题。假如不“走心”，“现场看一看、随地转一转”，甚至热衷于搞摆拍，习惯于应付了事，不仅帮不了企业，反倒给企业增加了负担，“排忧解难”成了“添堵添烦”。

　　服务企业就是服务工作大局。摸透“痛点”，宜阳县为中信重工洛阳重铸落实研发补助近20万元；问清“难点”，伊滨区为辖区企业解决“周边路灯不亮、职工上下班不安全”难题；打通“堵点”，老城区把“停车难”的小事办成助企实事……“问”出实情实困，“兜”起大事小情，这些倾心倾情倾力的行动，传递的是助企温暖，提振的是企业信心，稳定的是发展预期。

　　身入心至，尤需我们在思想上行动上来一场实打实的“躬身入局”。聚焦要事难事紧迫事，感情亲起来、作风实起来、方法多起来，当好政府与企业之间的“联络员”、政策宣传解读的“宣传员”、帮助企业解决困难的“服务员”，我们就能在推动“万人助万企”走深走实中筑牢洛阳发展的坚实支撑！(洛平)
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·洛阳市第一人民医院张群生：患者的信任和尊重就是...
  • ·洛阳市中医院何春红：继承创新，中医外科外治有绝活
  • ·洛阳东方医院俞维：守护母婴健康，用爱托起生命希望
    		•
    银耳雪梨汤 养颜又保健
    银耳雪梨汤 养颜又保健
    银耳雪梨汤 养颜又保健
        宅在家里，不妨多吃一些能增强免疫力的食物。
  • ·相见不如上线 逛景只需一键
  • ·相公庄村：一代名相苦读地 垂花柱精妙绝伦
  • ·白沙半日闲 好吃又好玩
    		•
    		 
    新闻排行
  • 刚刚！洛阳民办小学、初中摇号结果出炉
  • 洛阳21日到22日将有一次强降水天气过...
  • 诚邀入驻！神都大厦整体招租区位配套...
  • 市委召开党外人士座谈会 江凌主持并讲话
  • 栾川县：山路弯弯如“玉带” 串连农...
  • 洛阳文仲大道公交停车场预计8月底建成
  • 河南科技大学入选科研人员成果所有权...
  • 村民家“长出”1.5米巨型蜂窝 救援队...
  • 新安县铁门镇晁村：黄花菜变“黄金菜...
  • 防疫施工两不误 涧西区遇驾沟安置房项...
    		•
    百姓呼声
  • · 新冠疫苗接种超半年，需要补充接种吗？
  • · 《契税法》实施不会影响契税优惠政策延续
    • 精彩图片
    洛龙区新建的4所中小学...
    到洛阳西工区办理行政...
    一封手写信的背后
    洛阳火车站陆续恢复陇...
    精彩热帖

    昙花一现抵为缘

    兴洛湖美景

    桃花源

    初秋游周山
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605