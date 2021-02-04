刚刚！洛阳民办小学、初中摇号结果出炉

今日10时，我市市属民办小学、初中进行现场电脑派位(简称摇号)，刚刚摇号结果出炉！快跟小编一起看看有你家娃吗?

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*参与派位的小学(7所)

1.洛阳市第二外国语学校(柳林)

2.洛阳地矿双语学校(洛龙)

3.洛阳市华林学校

4.洛阳华夏外国语学校

5.洛阳东方外国语学校

6.洛阳华英外语实验学校

7.洛阳市双语实验学校(伊滨)

*直接的录取的小学(7所)

1.洛阳华洋国际学校

2.河南枫叶国际学校

3.洛阳国际学校

4.洛阳复兴学校

5.洛阳伊滨国瑾实验学校

6.洛阳欧亚国际双语学校

7.洛阳梅森学校