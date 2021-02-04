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汝阳持续治理北汝河、马兰河 居民再添亲水近水好去处
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.19 18:35

　　洛报融媒记者从近日召开的汝阳县第十四次党代会上获悉，该县将加快推进投资9.7亿元的北汝河三期、四期综合治理项目和投资4.6亿元的马兰河综合治理二期项目，建成北汝河省级湿地公园。同时，该县还将以清淤、清障、护堤“两清一护”为重点，深入开展小流域综合治理，推动小流域综合治理取得成效。

　　这意味着，未来五年，汝阳水生态环境将持续改善。北汝河前坪水库大坝段到县界段22.8公里将全部完成治理，马兰河也将大变样，为大家提供更多亲水近水好去处。

　　在发展农业方面，该县推出多项举措。会议透露，将以汝阳红薯、香菇、杜仲、花生、甪里艾五大国家地理标志农产品为核心，积极发展蔬菜、小杂粮、烟叶种植，扩大连翘、山茱萸等道地中药材种植规模，加快建设红薯、香菇、花生等区域性农产品交易市场，促进群众持续增收。

　　在乡村旅游方面，未来5年汝阳将涌现出更多具有本土特色的“网红打卡地”、特色民宿等。会议透露，将谋划建设高品质旅游度假酒店、游客集散中心、休闲驿站等，积极开展智慧景区建设，加快西泰山5A级景区创建；集中资源打造付店、刘店、靳村、王坪、十八盘等乡村旅游重点乡镇和西泰山、前坪水库、杜康等特色乡村游片区，形成示范带动效应。以打造国家甲级、乙级、省级星级民宿为抓手，推进精品民宿建设，力争形成一批各具特色的乡村旅游示范点。

　　会议还提出，将加快三洋铁路汝阳段建设，着力打造洛阳南部铁路枢纽；突出抓好生态旅游高速环线、汝阳—汝州快速通道等东西向道路建设，加快推进郭木线提升、南环路、前坪水库环湖路、西泰山至尧栾西高速连接线、北环路东延等项目建设，加大国省干道线网密度。（洛报融媒记者 孙小蕊 见习记者 李雅君 通讯员 丁霄毅）
[ 责任编辑：席倩倩]
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