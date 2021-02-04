江凌在调研社区养老工作时强调：牢牢把握普惠公益属性 加快构建养老服务体系

昨日下午，市委书记江凌深入中心城区部分社区养老服务机构和市养老服务中心，调研社区养老服务工作，并召开座谈会研究养老服务体系建设工作。

昨日下午，市委书记江凌深入中心城区部分社区养老服务机构和市养老服务中心，调研社区养老服务工作，并召开座谈会研究养老服务体系建设工作。

江凌先后来到洛龙区天元社区、老城区王城北路社区和西工区市府院社区的养老服务中心，走进助餐区，察看菜谱，咨询价格，了解配餐服务方式；来到老年活动区、日托区、康复区等，询问服务内容、收费标准、运营模式等情况。江凌指出，要牢牢把握社区养老服务中心的普惠公益属性，明确服务内容，制定服务标准，加强服务监管，避免运营商业化；要系统梳理社区老年人服务需求，在政府主导做好基本养老服务的基础上，积极对接引入重诚信、讲质量的市场主体开展社会化服务，更好满足老年人需要；要结合人口规模、服务半径等，合理设置养老服务设施，把社区养老与居民小区老年服务结合起来，让老年人享受更加便捷的服务；要依托社区养老服务中心，配建社区卫生服务中心，提升医养结合服务能力；要以社区养老服务中心为支点，建设家庭养老床位，把养老机构专业化的养老服务延伸到家庭。

老城区南关街道综合养老服务中心整合了机构养老、社区居家养老功能，可以提供多元化的养老服务。江凌仔细察看服务设施，与老人亲切交流。看到老人在这里吃得好、能就医、心情好，他很高兴，指出要依托街道综合养老服务中心，嵌入机构养老服务，既提供普惠性日间照料服务，又可满足品质化、多元化的养老需求。江凌还来到市养老服务中心，通过智慧养老服务平台，了解“互联网+”在养老服务中的应用，走进养老服务实训实操基地，察看养老机构行业培训情况，叮嘱相关负责同志认真抓好制定标准、行业监管、技能培训等重点任务，积极培育智慧养老新业态，推动养老事业和养老产业协同发展。

随后，江凌召开座谈会，听取养老服务、医养结合等工作情况汇报，深入研究养老服务体系建设工作。他强调，加快构建养老服务体系，是打造新时代共建共治共享社会治理新格局的重要体现，也是推进以保障和改善民生为重点的社会建设的重要内涵。“十四五”期间，要把养老服务体系建设纳入基本公共服务体系，扩大普惠性、基础性公共养老服务供给，加快形成涵盖市级养老服务中心、街道综合养老服务中心、社区养老服务中心、居民小区养老服务站点、家庭养老床位的五级养老服务体系。要规范制定标准，进一步明确养老机构的布局配置、建设面积、服务内容、床位设置等，切实提升养老服务质量。要完善对接市场化服务机制，遴选符合条件的市场主体进入养老服务平台，更好满足老人服务需求。要统筹推动农村养老服务体系建设，一方面改造提升现有乡镇敬老院，引入社会化养老机构参与服务，另一方面以村为单位，拓展党群服务中心的日间照料功能，不断提升服务质量和水平。(记者 白云飞)