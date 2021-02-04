洛阳将持续对社会办养老机构开展等级评定 不达标养老机构将被取消运营补贴

近日，市民政局就全市养老服务工作推进召开座谈会。会上提出，将持续对社会办养老机构开展等级评定，并将评定结果与运营补贴挂钩，对不能达到等级评定标准的养老机构，取消其运营补贴并限期整改，整改完成后方可申请续发运营补贴。

近日，市民政局就全市养老服务工作推进召开座谈会。会上提出，将持续对社会办养老机构开展等级评定，并将评定结果与运营补贴挂钩，对不能达到等级评定标准的养老机构，取消其运营补贴并限期整改，整改完成后方可申请续发运营补贴。

我市将督促社区居家养老服务机构(简称社区养老机构)开展等级评定，对不能达到等级评定标准的停发运营补贴并限期整改，整改到位经评定合格的，可继续申请运营补贴。此外，社区养老机构要在醒目位置设置“公示牌”，接受社会监督。

我市将加强智慧养老服务平台应用，加快将社区养老机构管理和服务纳入智慧平台，探索依托智慧平台，连接家政、医疗、康复、购物、快递、旅游等专业服务机构的方式和途径，整合线上线下服务资源，为老年人提供更便捷多样的养老服务。

下一步，我市将针对街道综合养老服务中心和家庭养老床位建设，提前谋划，深入各街道筛选服务用房，摸清特殊困难失能、半失能老人底数，主动争取用房和资金支持。（记者 余子愚 实习生 马晴晴 通讯员 蒋梦蝶）