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洛阳市处非办提醒：当心打着养老服务旗号的非法集资陷阱
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.17 08:37

　　近年，随着养老服务产业日益升温，个别不法分子打着养老服务的旗号，以高额回报为诱饵从事非法集资活动。市处非办提醒市民，注意防范养老服务领域的非法集资风险，避免陷入“高收益”陷阱。

　　案例

　　2017年3月，陈某在江西省鹰潭市注册成立某养老服务公司，但未获得养老机构设立许可。该公司以分发传单、开设讲座等方式公开宣传，以养生养老为噱头，以消费可以享受折扣、不消费到期后全额返还本金并获得福利补助为诱饵，诱惑老年人预付养老费，非法吸收不特定人群的资金。

　　截至案发，该公司共非法吸收资金2300余万元。陈某将大部分集资款用于个人开支及偿还个人债务，没有用于生产经营活动，导致700多名老年人的“养老钱”血本无归。今年4月，鹰潭市中级人民法院以集资诈骗罪判处陈某有期徒刑14年，并处罚金50万元。

　　解析

　　法院审理认为，陈某打着养老服务的旗号，以高额利息为诱饵，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，且数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。

　　“打着养老服务的旗号，以老年人为诈骗对象，是近年非法集资活动的主要特点之一。”市处非办工作人员表示，一些老年人对金融知识了解较少，风险意识不强。不法分子往往通过举办所谓的养生讲座、免费体检、发放小礼品等方式，以高额回报为诱饵，引诱老年人投入资金。

　　当前，养老服务领域非法集资陷阱主要有以下特点：一是以提供养老服务为名收取“会员费”“保证金”，并承诺还本付息或者给付回报；二是以投资养老项目为名，打着投资养老公寓、养老地产等幌子，返本销售、约定回购；三是以销售“老年产品”为名，以免费旅游、赠送实物、养生讲座等方式欺骗、诱导老年人，采取商品回购、消费返利等方式吸收公众资金。

　　提醒

　　市处非办提醒，老年人面对高额回报的宣传，需要提高警惕，不要轻信；对于一些通过发传单、打电话等方式进行的项目推广，要看融资主体是否具有合法资格，以及其从事的金融活动是否获得相关部门的批准。另外，投资前应多与家人或朋友沟通，切勿片面追求高收益，以免造成损失。（记者 戚帅华）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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