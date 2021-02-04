请注意！社区养老服务中心暂停对外服务

“通知：因疫情原因，接上级部门通知，社区养老服务中心现暂停对外服务，恢复开放时间请等通知。”2日，洛报融媒记者走访市区多家社区养老服务中心得知，按照民政部门要求，这些养老服务中心均停止所有聚集性服务。 “通知：因疫情原因，接上级部门通知，社区养老服务中心现暂停对外服务，恢复开放时间请等通知。”2日，洛报融媒记者走访市区多家社区养老服务中心得知，按照民政部门要求，这些养老服务中心均停止所有聚集性服务。 “8月1日下午，我们接到老城区民政局通知，因疫情原因，社区养老服务中心暂停对外服务。”老城区龙城嘉园社区养老服务中心负责人韩小景说，2日一早，她就安排工作人员打印了通知单，张贴在门上，提醒老年人注意。 随后，洛报融媒记者先后走访西工区市府院社区养老服务中心、洛龙区定鼎门社区养老服务中心，二者均已按照要求暂停对外服务。 洛报融媒记者从市民政局获悉，8月1日上午，市民政局党组召开会议，分析研判了全市民政服务机构疫情防控形势，对下一步新冠肺炎疫情防控工作提出要求，切实从严从紧从细抓好全市养老服务领域疫情防控工作。 从8月1日起，全市养老机构实施封闭管理，收住老年人的街道综合养老服务中心、社区养老服务设施以及社区养老服务中心、农村幸福院参照养老机构管理；社区养老服务中心及日间照料中心暂停服务，对特殊困难老人采取送餐上门等服务方式，避免发生集聚感染。 各县区民政部门要积极向当地党委政府汇报，将养老服务机构疫情防控纳入当地联防联控方案，纳入当地疫情排查、物资调配、转移隔离、集中救治等整体部署、纳入所在社区疫情防控重点管理，并按照疫情防控要求和本地政府联防联控统一安排，实行“零报告”“日报告”制度。 养老机构防控要求按照民政部办公厅《关于加强养老机构新冠肺炎疫情常态化精准防控及应急处置工作的通知》执行，做到外防输入、内防扩散，并加快疫苗接种力度，构筑免疫屏障。 各县区民政部门要全方位、多层次对养老服务机构疫情防控工作中存在的短板和隐患进行排查，不留任何死角；对发现的问题，要加强跟踪问效，实行限期整改，扎实有力推动民政系统疫情防控工作，坚决守住民政阵地。 市民政局要求，严格执行民政部门领导带班和工作人员24小时值班制度，养老机构负责人在岗值班制度。如养老机构出现疑似病例或感染病例时，养老机构负责人应立即向属地民政部门、卫生健康和疾控机构报告，即时启动应急预案。属地民政部门应在2小时内迅速向当地疫情联防联控机制和市民政局报告，不得出现迟报、瞒报、漏报现象。(洛报融媒记者 余子愚 实习生 马晴晴 文/图 通讯员 蒋梦蝶)