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洛阳市民注意了！驾管业务逐步恢复办理
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.18 15:38

　　为最大限度回应汛情、疫情以来我市群众对驾管业务恢复的迫切愿望，洛阳交警本着人民至上的原则，经过加班对515例各项驾管业务的反复测试，已基本解决了因系统修护造成的体检、审验照片上传，公安网与互联网信息交互，驾驶证记分运算等十余项关键技术问题，目前系统已全面恢复。鉴于当前疫情防控工作的需要，为积极回应群众呼声，最大程度的减少人员聚集，降低交叉感染风险，现就驾管业务恢复情况公告如下：

　　全面恢复业务类型

　　一、驾驶人驾管报名建档受理业务。驾驶人考试报名建档线上受理业务可利用我市前期已搭建驾驶人综合业务平台在全市160个驾校架设的终端设备，启动“云服务”、“云传递”工作；对尚未架设服务终端的28个驾校学员受理及增驾大中型驾驶资格学员受理业务，可在严格遵守各项疫情防控措施的情况下，为最大限度节约群众路程及时间成本、减少人员聚集造成的疫情防控风险，可暂由驾校专职业务人员代为到驾驶人管理所驾业科业务大厅进行线下窗口受理。

　　二、军人、外籍驾驶证换证受理业务。持军队和武装警察部队机动车驾驶证申领机动车驾驶证业务、持境外机动车驾驶证申领驾驶证业务。

　　三、变更考试地、注销在学档案受理业务。对于转入我市的驾驶人或本人自愿注销在学业务的在学考生，可由持证者本人携带相关材料至驾驶人管理所驾业科业务大厅(地址见附件)进行线下窗口受理。

　　四、驾驶证档案更正受理业务。对于因合法原因需进行驾驶证档案信息更正的驾驶人，可由持证者本人携带相关材料至驾驶人管理所档案科业务大厅(地址见附件)进行线下窗口受理。

　　五、校车驾驶人资质申领及取消、驾驶证自愿降级、变更驾驶证信息、换证、补证、驾驶证转入业务。需办理以上业务的群众可携带相关材料至驾驶人管理所档案科业务大厅、城市区各车驾管中队及各县区车管所(地址见附件)进行线下窗口受理。

　　六、驾驶人体检业务。需进行驾驶证申领、换证等涉及体检业务的群众，可直接至全市各指定医院及洛阳市驾驶人适应性体检中心全市各网点进行体检，体检结果由公安系统直接进行后台信息交互，群众在办理受理时仅需进行个人承诺签名，无需群众向受理窗口提交纸质证明。

　　七、交管“12123”APP及122交管互联网平台可受理业务。学法减分业务。

　　【重要提醒】以上1-5项线下窗口受理业务，涉及我市各车驾管中队、各县区车管所业务窗口的，为保证群众疫情期间人身安全及场所安全，应严格遵守之前下发的“预约办”要求，群众应在我市警民通APP上，进行提前预约，切实做好防疫措施。涉及驾驶人管理所各受理窗口的，采取“及时办”分流措施，在确保人员不发生聚集的前提下，坚决落实“中午不打烊”、“周六周日不休息”的疫情期间便民服务措施，切实做好群众服务工作。

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[ 责任编辑：赵彤彤]
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