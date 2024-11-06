岁末扫房，快看“保姆级”攻略

新春佳节临近，年前扫房子是我国的传统年俗之一,也是人们辞旧迎新的一种仪式。近日，记者采访了我市生活美学领域的规划整理师、家政行业的培训师等，为您春节前扫房子带来锦囊妙计。

新春佳节临近，年前扫房子是我国的传统年俗之一,也是人们辞旧迎新的一种仪式。近日，记者采访了我市生活美学领域的规划整理师、家政行业的培训师等，为您春节前扫房子带来锦囊妙计。

整理有序，避免物品“鸠占鹊巢”

“扫房子，人们图的是整洁。整洁就是要先整齐有序，再干净无尘。”洛阳柒月整理的主理人“柒月”建议，在扫房子前，先整理房子，趁此机会梳理这一年中家里存放许久的物品，才能更好地迎接新年。

第一步，空间诊断。明确各房间、厅、阁、阳台等功能，判断是否有物品“鸠占鹊巢”，若有，则应将物品回归原本的功能空间。观察柜体结构是否与收纳物品所匹配，不匹配的柜体结构可以通过增加隔板或抽屉等方式改造，能使柜子的空间利用率更高。

第二步，格式化整理。格式化整理是对家里存放许久的物品进行一次彻底梳理，一般按照“空间顺序由里到外，关联区域同时整理”的顺序整理。

建议顺序：卧室、卫生间(关联区域)—书房—餐厅、厨房(关联区域)—客厅、阳台、玄关(关联区域)。

在整理时，先清空柜子里的物品，如果有分散在其他空间的同类物品，从其他空间找过来，再进行物品分类。衣物类一般先按人分、再按季节分；餐厨类物品一般按使用频率分。将分好类的物品收纳在合适的位置，可以按照使用频率将物品分成常用物品和备用物品两大类，一般常用物品放置在易拿取的“黄金收纳空间”，而不常用的备用物品放置在较隐蔽的静态储物空间。

第三步，定期梳理，及时归位。在做好格式化整理的基础上，定期做好物品梳理，养成用完后及时归位的习惯，我们的生活将会保持及时更新、整理有序和高效健康的状态。

保洁有道，多个实用技巧一看就会

“整理为先，就能为后续的精细化保洁工作铺平道路。”洛阳正大职业技能培训学校家政服务培训师司马冬霞说，精细化保洁工作讲究顺序和技巧。

从家庭公共空间来看，以厨房为首，接着是客厅、阳台，最后是卫生间。同时，每个空间的打扫顺序应自上而下、由内而外，即先从屋顶开始保洁，然后是墙壁和玻璃，接着是家具与家电，最后是地面。