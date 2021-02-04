邙山之战 东魏获胜（透过战争看历史）

东魏与西魏对峙，小关之战、沙苑之战，东魏惨败。接下来的河桥之战，东魏重创西魏，夺取洛阳。邙山(今河南洛阳北侧)之战爆发于东魏孝静帝武定元年(公元543年)、西魏文帝大统九年五月，战争由东魏御史中尉、北豫州刺史高慎叛投西魏引起。

东魏与西魏对峙，小关之战、沙苑之战，东魏惨败。接下来的河桥之战，东魏重创西魏，夺取洛阳。邙山(今河南洛阳北侧)之战爆发于东魏孝静帝武定元年(公元543年)、西魏文帝大统九年五月，战争由东魏御史中尉、北豫州刺史高慎叛投西魏引起。

高慎叛投西魏 两军相峙邙山

高慎是将领高敖曹的哥哥，深受东魏丞相高欢器重，跟随高欢征战十余载，功勋卓著，被委以御史中尉。他为人耿直，以直言不讳而闻名，因而与许多达官显贵结怨。

身居高位，深受器重，高慎为何叛投西魏？原来，高欢的儿子高澄是个好色之徒。他不仅调戏高慎美丽的妻子李氏，还借此侮辱高慎，将他贬出东魏都城邺都(今河北临漳)，派他到虎牢城(今河南荥阳汜水)担任徒有虚名的北豫州刺史。不仅如此，高澄还派遣心腹奚寿兴任虎牢镇城都督，把高慎软禁于虎牢城内。高慎忍无可忍，于东魏孝静帝武定元年四月的一天，杀死了奚寿兴，投向西魏。

西魏丞相宇文泰接受高慎归顺后，担心东魏军借机出兵，急忙调兵遣将，严密布防，以防不测。

东魏丞相高欢听到高慎叛投西魏的消息后，大为震怒，亲率10万大军赶赴河阳(今河南孟州西)，准备与宇文泰进行决战。东魏占据邙山有利地形，摆开阵势，按兵不动，与西魏大军相峙。

双方大军交战 东魏首获全胜

五月七日深夜，急于决战的宇文泰不见高欢有动静，便亲率大军夜袭东魏邙山阵营，企图乘其不备，一举消灭东魏军队。但对此，高欢早有预见。

当西魏军距东魏阵营20公里时，高欢派大将彭乐率数千精骑从侧翼伏击西魏军队，自己率主力正面迎击。疾驰前进的宇文泰大军，在即将到达邙山阵地时，受到东魏精锐骑兵伏击，大军被冲乱。不久，彭乐便传来胜利的消息。

此时，高欢率主力部队正面杀来，西魏数万大军难以招架。宇文泰无奈，只好随乱军向西狂奔，途中差点儿被俘。

高欢派彭乐追击宇文泰，宇文泰边跑边对彭乐说：“今天你杀掉我，明天你还有用吗？还不如把我丢在营中的金银取走回去复命。”彭乐是个粗人，觉得此话有理，便不再追击宇文泰，到营中拿回一袋金子向高欢复命。

见了高欢，彭乐高兴地报告：“宇文泰侥幸逃跑，已经被吓得魂飞魄散。”高欢既高兴彭乐获胜，又恼怒他放走了宇文泰，几次想杀他，却不忍下手。彭乐满脸是血，乞求高欢给他5000人马，再去追击宇文泰。

“你把人都放跑了，现在还去哪儿追？”高欢一边骂彭乐一边让人取来3000匹绢，以赏其战胜之功。这一仗，东魏大获全胜，俘虏和斩杀西魏士兵6万余众，缴获军需物资不可胜数。

西魏再次进攻 左路失利战败

五月八日，即宇文泰逃回瀍西大营的第二天，西魏军队重整旗鼓，改变战术，大军分为左、中、右三路，向东魏军队再次发动大规模进攻。宇文泰亲自率中路军主力，直捣邙山东魏阵营。

在混战中，宇文泰得知高欢指挥部的位置，急令大将贺拔胜挑选精兵3000人，组成敢死队，向高欢杀去。高欢无法抵挡，在家将亲兵的护卫下，急忙乘马落荒而逃。

西魏中、右路两支大军取得了大捷，消灭了高欢大部分精锐部队，打乱了东魏军邙山大阵。西魏左路大军进展却非常不利，经过一天的反复争夺和激烈拼杀，实力大减，在东魏军的反击下，统帅赵贵等支持不住，节节败退。左路军的败退，扭转了整个战局，导致西魏军全线崩溃。

高欢率兵进入陕州(今河南三门峡)，部下封子绘劝高欢乘胜追击，说：“统一东、西两魏，正在今天，希望丞相不要迟疑。”但其余将领皆无斗志，不敢再战。高欢见状，便下令还军，率兵东归，占领洛阳，然后回到晋阳。邙山之战以东魏胜利西魏失败而宣告结束。

综观此战，东、西魏双方均调动了大量兵力，经过长期作战，各自损兵折将，谁也征服不了谁，东、西魏持续分立而治。（记者 贾臻）