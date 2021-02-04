黄氏粤钰青铜器制作技艺入选省级非遗名录 第十七代传人黄烨儒将洛阳元素融入作品

近日，记者走进位于孟津区朝阳镇的黄氏粤钰青铜器艺术馆，馆内陈列的各种祖传青铜器和高仿青铜器，让人目不暇接、流连忘返。尤其是黄氏家族传承300多年的40件高仿精品堪称镇馆之宝。

单匜(yí)仿制品

近日，记者走进位于孟津区朝阳镇的黄氏粤钰青铜器艺术馆，馆内陈列的各种祖传青铜器和高仿青铜器，让人目不暇接、流连忘返。尤其是黄氏家族传承300多年的40件高仿精品堪称镇馆之宝。

这座艺术馆的主人，是黄氏粤钰青铜器第十七代传人黄烨(yè)儒。前不久，黄氏粤钰青铜器制作技艺入选第五批河南省非物质文化遗产代表性项目名录扩展项目名录。

青铜技艺 源远流长

黄烨儒介绍粤钰青铜作品

明末清初的收藏界流传着这样一句话：“家有粤钰，不藏金玉。”这里所说的粤钰，指的就是粤钰青铜器。

黄氏粤钰青铜器的起源，可以追溯到明朝万历年间。黄烨儒的祖上黄钰斋是位举人，曾被派到广东清远任职，他喜爱收藏青铜器，尤其是洛阳邙山一代出土的，于是就派他的子孙四处收集并学习青铜器制作技艺，制作的器物称为黄氏粤钰青铜器。其第三代传人在洛阳邙山建青铜器作坊，开始了大规模的青铜器仿制，黄氏粤钰青铜器一直被皇家及士大夫所青睐，争相收藏。

黄烨儒从小耳濡目染，12岁时就开始学习制作青铜器。只是生活所迫，黄烨儒日常以做木工为生。在他50多岁时，为了重振粤钰青铜器之风、不让家传技艺失传，他回到家乡，潜心制作青铜器，开办加工厂，建设青铜器艺术馆，让更多人了解青铜器，感受青铜器的文化底蕴和神奇魅力。