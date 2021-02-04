洛阳这个“金牌”团队舞出《龙门金刚》

“太让人惊喜了！绝美啊！”“古风舞蹈邂逅龙门石窟，金刚与飞天刚柔相济，绝了。”“国风这一块拿捏得死死的。”……距离《七夕奇妙游》播出已过去3天，开场舞《龙门金刚》依旧让不少网友念念不忘。

“太让人惊喜了！绝美啊！”“古风舞蹈邂逅龙门石窟，金刚与飞天刚柔相济，绝了。”“国风这一块拿捏得死死的。”……距离《七夕奇妙游》播出已过去3天，开场舞《龙门金刚》依旧让不少网友念念不忘。13日晚，人民日报官方微信公众号转发《龙门金刚》完整节目视频并配文“太惊艳”，阅读量迅速超10万。

比一比，像不像

飞天“小姐姐”舞姿婆娑，金刚“小哥哥”骁勇雄健，他们以天地为舞台，用舞蹈“穿越”千年时光，“复活”了动人心魄的龙门石窟经典石刻造像。在20位舞蹈演员中，有18位来自洛阳歌舞剧院演艺有限公司。这是一支优秀的团队，曾多次在国家、省、市各种专业舞蹈比赛中荣获金奖、一等奖等30多个奖项。去年，该团队依托洛阳唐三彩创作的舞蹈《大河三彩》，还在第十二届中国舞蹈“荷花奖”古典舞评奖中拔得头筹。

“咱们本地的团队来演绎龙门石窟的历史文化，演员们特别自豪，还有一种自然的亲近感。”该团队相关负责人刘辉介绍，为了更好地还原金刚、飞天的形象，演员们前后8次随节目组到龙门石窟踩点，并拍下照片回去细细揣摩，尽最大可能让石刻形象融入舞蹈动作。

短短3分30秒的《龙门金刚》，是舞蹈演员和庞大的制作团队6天6夜连轴转的结果。其中，在龙门石窟的实景拍摄耗费了几乎1天1夜的时间。8月6日，记者在龙门石窟奉先寺见证了他们的拍摄过程，舞蹈演员们冒着35℃以上的高温，抹上重重的油彩，一遍一遍不厌其烦地排练，直到达到完美的效果。天气太热，每场下来，大家都大汗淋漓，耗时5个多小时化好的妆容，需要一再修补。

28岁的王召阳是飞天“小姐姐”之一，她告诉记者，演员们都是第一次演绎飞天，整个舞蹈看上去飘逸，实际上每个动作都需要更大的力量来支撑，对大家来说是个不小的挑战。扮演金刚的演员之一朱跳跳认为，金刚是力与美的化身，希望大家能够通过他们的舞蹈，记住龙门石窟的这些“大力士”，多多了解洛阳的文化。

“演员们非常敬业，为大家奉献了一场超高水平的演出。”《龙门金刚》舞蹈总监李永明说，河洛大地上值得挖掘的文化还有很多，他们将继续努力，通过节目让文化“燃起来”。（记者 智慧 实习生 李玉冰 文/图）