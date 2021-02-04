河南卫视三度牵手隋唐洛阳城 打造《夜空中最亮的星》

“危楼高百尺，手可摘星辰，隋唐洛阳城实景场景太美了。”

“危楼高百尺，手可摘星辰，隋唐洛阳城实景场景太美了。”

“太震撼了！七夕不仅有爱情友情，还有家国情怀、民族气节。”

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七夕前夜，河南卫视再放大招，《七夕奇妙游》为观众奉上一场文化和艺术完美结合的视听盛宴，网友直呼“词穷，不知道怎么夸了”。

看过节目的观众不难发现，隋唐洛阳城国家遗址公园多个地标建筑惊艳亮相，美轮美奂的场景令人印象深刻。

“这是河南卫视继《元宵奇妙夜》《端午奇妙游》后，三度牵手隋唐洛阳城。”洛阳文保集团营销宣传部部长张娴介绍，《七夕奇妙游》在隋唐洛阳城九洲池、应天门和明堂分别拍摄《给女孩》和《夜空中最亮的星》节目，实景呈现了隋唐洛阳城九洲池的园林美景，以及应天门、明堂、天堂的恢弘壮丽、金碧辉煌。