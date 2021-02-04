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江凌在调研教育工作时强调：优化资源配置 加大改革力度 切实办好人民满意的教育
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.12 22:28

　　12日，市委书记江凌深入我市部分高中、中职院校和技工学校调研教育工作，强调要着力优化教育资源配置，加大教育改革力度，持续补短板、提质量，切实办好人民满意的教育。

　　江凌先后深入洛阳市第八中学、洛阳市第一高级中学、河南科技大学附属高中、洛阳市第二中学，走进教室、图书馆、餐厅、活动室等地，了解学校办学条件、办学特色、教学改革等情况。他指出，要统筹好技能教育和德育教育，加强教研教改，坚持因材施教，加快实现由知识传播向学习能力提升转变；创新德育教育方式，引导学生树立正确世界观人生观价值观，着力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

　　在洛阳市第四职业高中、洛阳市第一职业高中、洛阳巨龙技工学校，江凌实地察看学校教学设施、专业实训中心建设等情况，了解我市中等职业教育发展现状和面临的问题。他指出，要优化全市职业教育布局，紧扣洛阳产业基础，紧跟发展新趋势和市场新需求，打造一批具有竞争力的优势专业，提升职业院校特色办学水平。要深化产教融合、校企合作，探索“订单式”人才培养模式，聘请企业技术人员来校授课，补上校内实训能力不足的短板。要打通中职院校升学通道，引导更多学生升入高等职业学校深造。

　　江凌十分关注教育资源优化配置工作。他强调，要坚持规划引领，加大投入力度，积极谋划新建一批优质学校，进一步优化学校布局，持续改善学校办学条件，推动学校内涵式发展，更好满足群众需求，着力办好人民满意的教育。

　　深化改革是教育事业发展的根本动力。调研中，每到一处，江凌都认真询问教师“县管校聘”改革、校长职级制改革、教师培训体系建设等情况。他强调，要全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，尊重教育规律，更新教育理念，深化教学改革，提高教育质量，在提升学校办学水平上见到更大成效。

　　江凌还察看了校园疫情防控和学生新冠疫苗接种工作。在河南科技大学附属高中接种点，他叮嘱有关部门要合理布局学校接种点，安排专人维持现场秩序，严格执行测温、亮健康码等要求，引导学生和家长做好个人防护措施，有序做好疫苗接种工作。他强调，教育部门要认真排查风险隐患，加强假期师生管理，倡导非必要不外出，深入研究学校开学预案和开学后校园管理方案，守牢校园防控的关口。要认真总结经验做法，创新教学模式，做好线上教学准备，切实做到教学、防疫两不误。

　　王飞、王军、刘茂钦参加调研。(洛报融媒记者 李东慧)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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