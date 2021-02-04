强化答卷意识 务实重干争先 推动政法队伍教育整顿常态长效

昨日，全市政法队伍教育整顿调度会召开，传达省有关会议精神，通报全市政法队伍教育整顿“回头看”工作开展情况，安排部署下步工作。 昨日，全市政法队伍教育整顿调度会召开，传达省有关会议精神，通报全市政法队伍教育整顿“回头看”工作开展情况，安排部署下步工作。 教育整顿“回头看”开展以来，全市各级各部门认真贯彻落实省教育整顿办部署要求，围绕问题清单，紧盯突出问题，拿出过硬举措，坚持“列单、交单、办单、清单”工作模式，推动“回头看”和督导反馈意见整改工作取得阶段性成效。 市委常委、政法委书记娄会峰强调，要聚焦重点发力，以成效说话、以结果交账，持续深化学习教育、问题整改、建章立制、为民办实事、典型选树等工作，确保反馈意见条条落实、事事见效、件件落地，持续深化巩固教育整顿成果。要加强联动配合，强化统筹指导，压实条线责任，抓住“关键少数”，落实落细各项工作任务，实现由集中整顿向常态长效的转变。要促进成果转化，全面提升政法工作质效，切实维护政治安全、公共安全和社会稳定，加强疫情防控，确保实现两促进双提升。要坚持问题导向、目标导向、结果导向，强化答卷意识，务实重干、奋勇争先，全力推动洛阳政法工作高质量发展。 市领导李保兴、曲海滨、吴志军等参加会议。(记者 申利超 通讯员 张继峰)