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洛阳市教育行政部门：多措并举，提升群众的教育获得感（我为群众办实事）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.03 08:28

　　核心提示

　　推进教育改革，是破解教育发展难题的关键一招。近年来，我市积极回应群众关切，针对教育事业发展中的突出矛盾，以体制机制改革为抓手，多措并举，不断提升人民群众的教育获得感。

　　开展“官方带娃” 减轻家长负担

　　7月中旬，在涧西区芳华路小学，一场生动的口才班教学活动正在进行。教室内凉风习习，四年级二班学生杨沂衡双手叉腰，张大嘴巴，跟着老师练发声。“最喜欢今年的暑期托管班了，有同学陪伴和各种趣味活动，比闷在家里开心！”杨沂衡笑得很灿烂。

　　芳华路小学校长王艳辉介绍，7月7日放假第一天，该校启动了“乐成长”暑期定制版托管服务，开设趣味科学、趣味体育、口才训练、阅读赏析、电影赏析、消防安全演练和暑期作业辅导等课程。

　　记者从市教育局了解到，围绕破解“带娃难”“辅导难”等问题，我市去年启动了中小学校课后延时服务，截至目前，全市有661所义务教育阶段学校参与，惠及35万余名学生。作为此项工作的延续，我市今年还启动了中小学校暑期托管服务，按照学校为主体，学生按需、自愿参加的原则，推出了以素质教育为核心的“官方带娃”升级版。目前，全市223所中小学校开展了暑期托管服务，有2.8万余名学生参与，有效减轻了家长负担。

　　目前，按照疫情防控要求，我市已全面暂停了学校暑期托管服务。

　　实施“县管校聘” 激发办学活力

　　“没想到会动真格的，让我这个50多岁的老校长戴上老花镜去答卷子、登台竞聘；更没想到改革如此顺利，效果这么明显。”回忆起之前的那场“洗礼”，偃师区某中学校长张俊峰依然心潮起伏。

　　为了激发办学活力，给教育管理体制改革注入源头活水，促进教师的流动性、主动性，2019年，偃师在全省率先启动“县管校聘”试点改革。改革的效果立竿见影：学校一些人“高枕无忧”的心态被打破，平时懒散敷衍的教师，落聘后流下了眼泪；经过“二聘”才上岗的老教师，重新鼓足干劲，主动要求增加课时量，还积极参与到课后延时服务中……

　　截至目前，我市各县区均出台了明确的“路线图”，“县管校聘”的改革大幕徐徐拉开。“通过‘县管校聘’改革，校长队伍大范围轮换，教师队伍双向竞聘上岗，教师资源配置趋于合理，教师工作的积极性有了明显提升。”偃师区教体局局长段武刚说。

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[ 责任编辑：苑曼琳]
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