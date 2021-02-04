家长速看！洛阳义务教育学校报名时间推迟至8月9日

8月4日，洛阳市教育局发布通知，根据新冠肺炎疫情防控工作要求，结合当前形势，决定将我市义务教育学校报名时间，从8月5日推迟到8月9日，各环节时间均向后推迟4天。
8月4日，洛阳市教育局发布通知，根据新冠肺炎疫情防控工作要求，结合当前形势，决定将我市义务教育学校报名时间，从8月5日推迟到8月9日，各环节时间均向后推迟4天。
4日，市教育局发布通知，根据新冠肺炎疫情防控工作要求，结合当前形势，决定将我市义务教育学校报名时间，从8月5日推迟到8月9日，各环节时间均向后推迟4天，请家长和同学们提前做好准备！
按通知要求，网上信息采集时间为8月9日8:00至14日18:00；8月9日至15日为资格审查；22日至24日为公办学校二次录取。市区民办学校信息采集和资格审核时间与公办学校同步；8月16日至21日实施电脑派位及录取。
（洛报融媒记者 孟山）
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