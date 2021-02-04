洛报融媒带您看项目⑩：“一街游千年”特色商业步行街项目【视频】

“一街游千年”特色商业步行街项目西临应天门、东接丽景门，东西长约1公里，依托隋唐洛阳城、金元古城两大热门景区，通过对周公路、马路街、豫通街等街区进行改造提升，形成从隋唐到明清的千年历史文化旅游线路。

项目概况

“一街游千年”特色商业步行街项目西临应天门、东接丽景门，东西长约1公里，依托隋唐洛阳城、金元古城两大热门景区，通过对周公路、马路街、豫通街等街区进行改造提升，形成从隋唐到明清的千年历史文化旅游线路。

一线见闻

红色宫灯、三彩墙饰、特色文创……走进周公路特色商业步行街，这里不再是过去略显陈旧的小巷，而是富含隋唐元素的特色文化步行街区。

“作为‘一街游千年’特色商业步行街项目的重要组成部分，周公路特色商业步行街自今年5月1日开街以来，吸引了不少市民和游客前来参观游玩，已成为一处新的网红打卡地。”洛阳中京文化旅游发展有限公司相关负责人韩建新说。

为加快项目建设，洛阳文保集团和老城区政府按照市委、市政府要求通力合作，组建洛阳中京文化旅游发展有限公司，集中力量、科学组织，围绕街区文化主题，注重人居环境改善，全力推进相关街区改造提升。