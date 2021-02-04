紧急提醒：打疫苗、做核酸检测前后 必须戴好口罩并保持1米线

近期一周时间内，江苏两地接连因核酸检测引发感染事故。9日晚间，洛阳市疾控中心发布紧急提醒，广大市民在接种疫苗时，或做核酸检测前后，必须戴好口罩，保持一米线。

近期一周时间内，江苏两地接连因核酸检测引发感染事故。9日晚间，洛阳市疾控中心发布紧急提醒，广大市民在接种疫苗时，或做核酸检测前后，必须戴好口罩，保持一米线。

市疾控中心相关负责人说，近期我市居民疫情防控意识高涨，积极接种疫苗，主动参加核酸检测，为疫情防控起到好作用。但在不少接种点也出现人员密集、扎堆等不利疫情防控工作的现象，提醒广大市民注意必须做好个人防护，如做好戴好口罩、保持一米线等措施。

当前，全国多个省份相继出现本土病例，疫情呈现快速蔓延趋势，防控形势异常复杂严峻。为切实做好我市疫情防控工作，有效控制和降低疫情传播风险，市疾控中心对接种门诊、采样点等场所也提出相关要求：

一、加强对接种、采样场所管理：严格按规范设置

●预防接种、采样点设置，必须远离所属医疗机构传染病门诊、肠道门诊、发热门诊等感染性门诊。

●加强通风换气。

●做好物体表面清洁消毒。

●确保地面干净整洁。

●疫苗针剂破损遗洒后，按照规范要求消毒处理。

●加强新冠疫苗接种单位医疗垃圾管理，避免疫苗株核酸通过医疗垃圾等污染接种单位以外的环境。