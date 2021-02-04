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洛阳将为12岁至17岁在校生开设新冠疫苗接种专场
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.08.05 08:09

　　昨日，针对12岁至17岁在校生的新冠疫苗接种，市教育局发布《青少年疫苗接种倡议书》，号召学生、家长积极响应，按照学校安排的统一时间，带孩子到指定地点接种新冠疫苗，做到“应接尽接、应接早接”，携手共筑全民免疫屏障。

　　“为做好新冠肺炎疫情常态化防控，更好地保护广大青少年的身体健康，我市已于8月1日启动12岁至17岁人群的新冠疫苗接种工作。”市教育局相关负责人说，该工作启动后，鉴于3日我市多数接种点出现接种人数较多、等候时间过长等情况，自8月4日起，城市区接种点暂停12岁到17岁在校生的接种工作。

　　目前，我市各县区教育行政部门正积极与所在辖区的疾控、卫健部门进行联系、协商，将于近日开设学生接种专场。届时，各校符合接种要求的学生，可根据学校通知，按时到指定地点，就近、错峰接种新冠疫苗；六年级、初三、高三毕业生的接种工作，由学生原毕业学校负责。

　　“大量数据证明，我国的新冠疫苗是安全、有效的；同时，国产新冠疫苗针对变异毒株，仍具有较好的保护效力，各位家长可放心让孩子接种。”该负责人提醒，学生接种新冠疫苗时，可按以下流程进行准备。

　　接种前

　　1.提前完成预建档。接到学校通知后，学生、家长可关注微信公众号“河南疾控”，点击“儿童疫苗接种预建档”，或登录支付宝App点击“豫事办”—“新冠疫苗接种专区”—“儿童新冠疫苗接种预建档”，填写相关信息进行注册。

　　2.接种前，避免孩子空腹、劳累，并准备好口罩和宽松衣物。

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[ 责任编辑：崔利利]
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