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及时打疫苗有多重要？洛阳疾控专家权威科普来了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.08 21:53

　　8日，洛报融媒记者从洛阳市疾控中心了解到，截至7日24时，我市已完成新冠疫苗接种819万剂次，其中，358万人已完成新冠疫苗全程接种，超过半数的洛阳人完成全程接种，但离群体免疫要求的接种率仍有一定距离。

　　为什么必须及时接种新冠疫苗？市疾控中心免疫规划专家田鹏说，疫苗的保护作用，主要体现在保护人体尽可能避免被病毒感染、即使感染了病毒也不会发生重症及死亡。也就是说，打了疫苗的，哪怕感染了，症状也轻一些，恢复也快一些，住院的可能性也小一些。一句话，可以减少住院率，在一定程度上避免发生重症导致死亡。

　　田鹏提到，日前，在广州举行的一场关于室内空气净化的峰会上，钟南山院士发表《新冠疫情的现状和判断》的演讲中提到，广州上一波疫情的13名重症患者，全部都没有打新冠疫苗，这些信息从侧面说明及时接种疫苗的重要性。

　　“上海复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏最近也提到一组数据，英国和以色列的疫苗接种率都接近70%，近期放开后，出现了感染人数的明显上升，但是病死率也从去年最高峰的18%，降至最近的0.1%，可见疫苗的保护效果非常明显。”田鹏说，近期，广州市疾病预防控制中心、中山大学、呼吸疾病国家重点实验室等多单位联合研究团队，对今年广州本土疫情期间新冠疫苗保护作用数据进行分析。分析结果显示，国产疫苗在应对德尔塔变异株引起的重症，保护效果为100%。也就是说，该轮疫情中，接种过疫苗后，无一例感染者出现重症；另外，国产疫苗对中度、轻度、无症状感染者也有良好的保护效果。这组真实数据有力地说明，咱们现在所使用的疫苗是有效的。

　　“在当前，做好个人保护，不去中高风险地区，不去人群聚集场所，以及打疫苗，依然是最有效的防护方式。而钟南山院士也表示，中国疫苗对德尔塔毒株有保护作用，但需要有83.3%的人打了疫苗，才有可能建立群体免疫，这也提醒我们要注意加快接种疫苗的步伐。”田鹏提醒，当前的德尔塔病毒防不胜防，但多了疫苗的保护，就如同多一层盔甲。所以，符合条件的人群应尽快撸起袖子接种疫苗，既保护自己也保护身边的人，同时为建立免疫屏障出“一臂之力”。（洛报融媒记者 王博东 文/图 通讯员 梁秀梅 张东晓）
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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