提醒！洛龙区疾控中心暂停宫颈癌疫苗接种工作

7日，洛报融媒记者从洛龙区疾控中心获悉，根据目前疫情防控形势，洛龙区疾控中心暂停宫颈癌疫苗预约及接种工作。

7日，洛报融媒记者从洛龙区疾控中心获悉，根据目前疫情防控形势，洛龙区疾控中心暂停宫颈癌疫苗预约及接种工作。 7日，洛报融媒记者从洛龙区疾控中心获悉，根据目前疫情防控形势，洛龙区疾控中心暂停宫颈癌疫苗预约及接种工作。与此同时，洛阳市妇幼保健院也暂停宫颈癌疫苗接种工作，恢复接种时间另行通知。 洛龙区疾控中心相关负责人介绍，已预约并完成一剂次或两剂次接种的女性，不必担心暂停会影响接种效果，“一年内完成全程宫颈癌疫苗接种，不影响疫苗接种的效果。”该负责人说，一旦宫颈癌疫苗接种工作恢复，会第一时间通知相关预约人员。（洛报融媒记者 王博东 文/图）