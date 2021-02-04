“洛快办”APP上线新功能 可查询新冠疫苗接种地点及库存

近日，记者从市政务服务和大数据管理局获悉，“洛快办”App已上线新冠疫苗接种地点及疫苗库存量查询服务。

近日，记者从市政务服务和大数据管理局获悉，“洛快办”App已上线新冠疫苗接种地点及疫苗库存量查询服务。

市政务服务和大数据管理局相关负责人说，为方便市民快速查询新冠疫苗接种地点及疫苗库存量，合理安排时间，减少人员聚集，市政务服务和大数据管理局联合市疾病预防控制中心，在“洛快办”App上线了新冠疫苗接种地点及疫苗库存量查询服务。

市民可扫描二维码下载“洛快办”App(目前仅支持安卓系统手机)，进入“洛快办”App首页后，选择“新冠疫苗接种地点查询”，选择接种疫苗的所在区域，即可查询社区门诊的地址、电话和疫苗剩余储备剂量。

该负责人说，市民如果查询发现疫苗库存为0或空白，意思是指截至前一天夜间统计时，该接种门诊疫苗已清零，后续疫苗正在分发调配过程中，市民可选择其他有疫苗库存的社区门诊接种。(洛报融媒记者 郭秩铭 通讯员 赵景志)