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去年以来既有住宅加装电梯用户可领取补贴了 每部电梯最高达10万元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.09 18:08

　　快来领补贴了，最高可达10万元！哪些人可领取？这次的受益人群主要是去年以来结合老旧小区改造等工作，既有建筑加装了电梯的用户。

　　啥时候领取？去哪里领取？能领取多少钱？洛报融媒记者从洛阳市住建部门获悉，按照去年出台的《洛阳市既有住宅加装电梯财政补贴申领办法》，即日起，去年4月10日以来洛阳既有住宅加装了电梯的用户，可以向所在县区主管部门提出申请，汇总后可领取财政补贴。每部电梯最高可领取10万元补贴。

　　最高补贴10万，补贴有效期3年

　　根据洛阳规定，中心城区既有住宅加装电梯后申领财政补贴的标准，按照既有住宅加装电梯相关的工程设计、施工图审查、工程施工、工程监理、管线迁改、电梯购置及安装等总费用的20%，且每部最高10万元予以补贴；各县及偃师区、孟津区既有住宅加装电梯财政补贴标准按每台电梯8万元予以补贴，由各县及偃师区、孟津区直接予以补贴。

　　“我市既有住宅加装电梯申领补贴政策有效期为3年。”洛阳市住建局相关负责人提醒大家，去年已完成电梯加装的小区业主，要抓紧进行申请。3年的时效将以市场监督管理部门为所安装的电梯办理完成特种设备使用登记时间为准。

　　申请前要完成3步手续，市民之家“一窗办理”

　　不少群众十分关注，申请领取既有住宅加装电梯财政补贴需要履行哪些审批手续？

　　洛阳市住建局相关负责人介绍，既有住宅加装电梯审批办理主要分为三个阶段。

　　——第一阶段是规划许可阶段，由市自然资源和规划局办理既有建筑加装电梯工程备案手续；

　　——第二阶段是施工许可阶段，由市住建局对总投资额达到或超过30万元的电梯加装项目办理建筑工程施工许可核准手续；

　　——第三阶段是投入使用阶段，即电梯加装施工完毕后，由市市场监管部门办理特种设备使用登记手续。办理完成特种设备使用登记手续后，方能申请领取财政补贴。

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[ 责任编辑：崔利利]
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