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洛阳大学生志愿服务队活跃在社区防疫一线
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.09 08:33

　　“接种疫苗是避免感染风险的有效措施，若您还没有完成接种，请尽快安排时间……”昨日一大早，在洛龙区白马寺镇东明社区门口，一个青涩的男声从扩音喇叭中传出。

　　“他叫梁鑫昊，今年21岁，是大连理工大学的一名大学生，也是我们大学生志愿服务队的成员。”白马寺镇新时代文明实践所负责人向我们介绍了这位穿着红马甲的志愿者。

　　这些天，白马寺镇帽郭社区18岁的居民张毅航每天也坚守在社区疫情防控卡口，一丝不苟地进行登记信息、测量体温、宣传疫情防控知识等工作。这位准大学生在得知镇里要组织成立大学生志愿服务队参与疫情防控后，立即报了名。

　　据介绍，8月1日，白马寺镇就在16个社区累计设立21个疫情防控卡口，在每个卡口都设置党员先锋岗，将基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用发挥在第一线，认真做好出入排查、信息登记、体温测量、疫苗接种宣传、卫生消毒等工作。

　　在当天发出号召后，该镇的大学生便集结成立了大学生志愿服务队，就近分配服务周边社区。同时，各社区也依据实际情况成立了退役军人志愿服务队、老党员志愿服务队等。参加服务队的志愿者在接受培训后，立即分赴社区防疫一线开展工作。

　　近日，这支基本上由“00后”组成的大学生志愿服务队，活跃在社区防疫一线，发挥了重要作用，而且至今仍有人报名，队伍还在不断壮大。截至目前，这支年轻的队伍已有20多名成员。

　　当“青春红”注入“志愿红”，基层防疫就多了一抹亮色。大连理工大学、天津理工大学、河南警察学院……这支由全国多所高校学子集结、平均年龄仅为20岁的大学生志愿服务队，正在快速成长为社区防疫一线的重要力量。

　　“这些‘00后’的加入，让我们看到了年轻人的担当。”该镇相关负责人说，“基层防疫是关系老百姓安全的重要屏障，这些孩子的勇敢担当，大大缓解了社区工作人员的防疫压力，更让大家在他们的身上看到了国家更好的未来！”（记者 王若馨 申利超 通讯员 张伊清）
[ 责任编辑：崔利利]
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