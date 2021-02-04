坚守疫情防控 “志愿红”在行动

从社区到商场，从医院核酸检测点到高速公路收费站出入口……总能看到一抹亮丽的“志愿红”。他们不畏酷暑，不惧个人安危，一直坚守在疫情防控一线，用行动温暖了一座城。3日，记者走近他们，倾听他们的故事。

从社区到商场，从医院核酸检测点到高速公路收费站出入口……总能看到一抹亮丽的“志愿红”。他们不畏酷暑，不惧个人安危，一直坚守在疫情防控一线，用行动温暖了一座城。3日，记者走近他们，倾听他们的故事。

“做好社区居民健康守门人”

“戴好口罩，请出示健康码，请配合量一下体温……”3日下午，记者在西工区凯旋路43号院看到，红色物业服务队志愿者正戴着口罩手拿测温仪对进出小区的人员进行检测，边上放着登记簿和笔方便记录。

近几天，我市社区的志愿者服务队都行动起来，通过“线上+线下”的形式宣传疫情防护常识，筑牢疫情防控防线。

“每天早晨8点，我们会在业主群里推送一些疫情防控小常识以及与疫情有关的新闻。”红色物业服务队相关负责人霍爽说，每天队员跟随网格员排查重点地区来(返)洛人员，同时通过微信公众号、横幅、小喇叭等多种载体，进行全面宣传。

在涧西区武汉路街道武汉路社区，志愿者们动员辖区每位居民参与疫情防控排查工作，发现情况第一时间联系志愿者，不断提高居民对疫情防控意识。

“温度这么高，你们坚守在防控第一线，我们心里既欣慰又心疼，给大家送点西瓜，希望能为大家送上一丝清凉。”家住涧西区武汉路社区西城美苑居民曹女士给志愿者送去了西瓜，志愿者们吃着西瓜，脸上露出了笑容！

当天，记者走访了西工区纱北明苑等我市多个社区，出入口都有志愿者对出入人员进行身份核对、登记、测温。

许多社区志愿者表示，他们会继续坚守在疫情防控第一线，为小区居民守好门、把好关，“做好社区居民健康守门人”。