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“身为退伍军人，我必须冲在救援一线”（老兵永远跟党走）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.04 08:24

　　在灾害面前，他们主动请战，勇敢逆行。今年八一建军节前后，记者采访了我市部分参与此次我省防汛救灾的退伍军人。

　　“身为退伍军人，我必须冲在救援一线”

　　侯宗辉，39岁，2016年转业至洛阳市疾病预防控制中心工作。

　　看到郑州、新乡受灾的消息，原本计划休假带家人去青岛旅游的侯宗辉，立刻与卫辉市应急管理局联系。7月23日，他自费购买价值3000多元的物资，组建了洛阳老兵救援队，直奔卫辉市。

　　“身为退伍军人，我必须冲在救援一线。”侯宗辉说，7月24日，他们转移一名戴呼吸机的老人，当时老人所在村水流特别急，大家在齐胸深的水中奋战近两个小时，成功把老人转移至安全地带。

　　在卫辉，洛阳老兵救援队成功转移群众数百人。卫辉汛情稳定后，他们立刻转战鹤壁浚县。

　　“因为我曾经是一名军人”

　　1985年出生的王涛2006年12月退役后，在新安县开了一家小店，收入稳定，家庭幸福。

　　7月23日晚，新安蓝天救援队接到赴新乡卫辉防汛救灾的任务。当晚9时许，王涛带队到达卫辉，立刻投入防汛救灾。

　　7月24日晚，接到“到临清店党群服务中心解救被困群众”的任务后，王涛立即带队赶到现场，那时洪水已经淹没会议室的桌子。

　　“请大家站在桌子上，我们开冲锋舟进去救大家。”王涛对着受困群众大喊。这次，他们成功救出了14名村民。在卫辉，他们总共救出受困群众600余人，受到当地群众称赞。

　　面对称赞，王涛说：“竭尽全力挽救生命是我的责任，因为我曾经是一名军人。”

　　“群众有难，我必须伸出援手”

　　杨东涛，1976年出生，1998年退伍。他时刻记得脱下军装那天的誓言：若有战，召必回。“群众有难，我必须伸出援手，不能迟疑。”他坚定地说。

　　7月20日，洛宁洛神救援队接到通知后，第一时间集结队伍赶往卫辉参加救援。虽然杨东涛的母亲患病在家，需要照顾，但他还是义无反顾地随救援队出发了。

　　“这次是与洪水赛跑。”杨东涛说，到达卫辉后，队员们跳入齐腰深的水中救助受困群众。担心有受困群众被遗忘，他们每次都仔细入户搜寻。

　　“那天我们在村子里搜寻，听到远处有人呼救，驶近一看，是一名双腿受伤的村民。看见我们时，他激动得两眼泛泪。”杨东涛和队友立即上前，一个人背，一人在后面护着，顺利把伤员转移到安全地带。（记者 贾臻 通讯员 张宏波）
[ 责任编辑：苑曼琳]
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