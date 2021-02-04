洛阳市民之家加强疫情防控 建议在网上办理社保、公积金等业务

昨日，记者从市政务服务中心获悉，市民之家进一步加强疫情防控措施，建议市民在网上办理社保、公积金、不动产等业务。

昨日，记者从市政务服务中心获悉，市民之家进一步加强疫情防控措施，建议市民在网上办理社保、公积金、不动产等业务。

昨日上午，记者在市民之家看到，目前，市民之家开放东一、东二、二楼大台阶和地下停车场出入口，其他出入口暂时封闭。前来办理业务的市民在进入市民之家前，在入口处执勤的工作人员会提醒市民戴好口罩，对市民进行量体温、查看健康码。如果有市民出示的健康码是截图，工作人员会要求市民打开最新的健康码。对于不使用智能手机、不会使用健康码的市民，工作人员还逐一登记了他们的身份信息。

市政务服务中心相关负责人表示，逐人查验健康码、要求戴口罩、量体温是去年以来市民之家常态化疫情防控措施，近日，该中心又专门对这项工作进行了强化，要求相关工作人员增强风险意识，严格落实相应疫情防控措施。

“我们还按照3个月的使用量，提前储备口罩、84消毒液、医用酒精等防疫物资，做好各出入口、各窗口防疫物资的保障；每天对大厅地面、卫生间、电梯轿厢、扶梯扶手、通风口、新风系统主机、公用物品及公共接触物品(或部位)等进行不少于4次的清洗、消毒。”该负责人说。

该负责人提醒市民，前往市民之家办理业务时，请规范戴口罩，自觉接受体温检测，提前准备好并主动向工作人员出示健康码；在办理业务时，坚持做好个人防护，全程规范戴口罩，与前后人员自觉保持一米安全距离，有序排队等候，避免扎堆儿聚集；由于市民之家对所有进入车辆的车上人员查看戴口罩情况、量体温和核验健康码，车辆进场时间会延长，建议市民合理选择出行方式，避免拥堵。

“我们建议广大企业和市民尽可能通过河南政务服务网、洛阳政务服务网、‘豫事办’App和‘洛快办’App等途径，在网上办理社保、公积金、不动产等业务，最大限度避免人员聚集。”该负责人说。（记者 郭秩铭 通讯员 朱乾 文/图）