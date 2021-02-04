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洛阳市民之家加强疫情防控 建议在网上办理社保、公积金等业务
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.08.03 08:26

　　昨日，记者从市政务服务中心获悉，市民之家进一步加强疫情防控措施，建议市民在网上办理社保、公积金、不动产等业务。

　　昨日上午，记者在市民之家看到，目前，市民之家开放东一、东二、二楼大台阶和地下停车场出入口，其他出入口暂时封闭。前来办理业务的市民在进入市民之家前，在入口处执勤的工作人员会提醒市民戴好口罩，对市民进行量体温、查看健康码。如果有市民出示的健康码是截图，工作人员会要求市民打开最新的健康码。对于不使用智能手机、不会使用健康码的市民，工作人员还逐一登记了他们的身份信息。

　　市政务服务中心相关负责人表示，逐人查验健康码、要求戴口罩、量体温是去年以来市民之家常态化疫情防控措施，近日，该中心又专门对这项工作进行了强化，要求相关工作人员增强风险意识，严格落实相应疫情防控措施。

　　“我们还按照3个月的使用量，提前储备口罩、84消毒液、医用酒精等防疫物资，做好各出入口、各窗口防疫物资的保障；每天对大厅地面、卫生间、电梯轿厢、扶梯扶手、通风口、新风系统主机、公用物品及公共接触物品(或部位)等进行不少于4次的清洗、消毒。”该负责人说。

　　该负责人提醒市民，前往市民之家办理业务时，请规范戴口罩，自觉接受体温检测，提前准备好并主动向工作人员出示健康码；在办理业务时，坚持做好个人防护，全程规范戴口罩，与前后人员自觉保持一米安全距离，有序排队等候，避免扎堆儿聚集；由于市民之家对所有进入车辆的车上人员查看戴口罩情况、量体温和核验健康码，车辆进场时间会延长，建议市民合理选择出行方式，避免拥堵。

　　“我们建议广大企业和市民尽可能通过河南政务服务网洛阳政务服务网、‘豫事办’App和‘洛快办’App等途径，在网上办理社保、公积金、不动产等业务，最大限度避免人员聚集。”该负责人说。（记者 郭秩铭 通讯员 朱乾 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩]
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