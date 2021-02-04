洛阳网推出防疫表情包 动动手指传递防疫正能量

为了以更直观、更易传播的形式让市民增强防疫意识，昨日，洛阳日报报业集团所属洛阳网创新传播形式，推出了一组防疫表情包(共10个)，以“牡丹仙子”为主体，加入人物动画特效，向大家科普疫情防控注意事项，成为市民预防病毒的“贴心小卫士”。大家可以在平时网络聊天中多多使用表情包，向亲友轻松传递防疫知识，也传递一份关爱。

“牡丹仙子”防疫表情包

为了以更直观、更易传播的形式让市民增强防疫意识，昨日，洛阳日报报业集团所属洛阳网创新传播形式，推出了一组防疫表情包(共10个)，以“牡丹仙子”为主体，加入人物动画特效，向大家科普疫情防控注意事项，成为市民预防病毒的“贴心小卫士”。大家可以在平时网络聊天中多多使用表情包，向亲友轻松传递防疫知识，也传递一份关爱。

近日，江苏南京多地升级为疫情中高风险地区。当前，我省郑州、商丘也出现了确诊病例，这给我市的疫情防控工作再次敲响警钟。我省多地也紧急提醒，尤其要增强健康意识，积极做好个人防护，阻止疫情进一步蔓延。

通过洛阳网防疫表情包中“牡丹仙子”的生动演绎，我们可以看出，防控疫情，首先要做好心理防控，避免过度担心，积极调适疫情引起的恐惧心态，做到“不传谣”“听官宣”；要培养健康的体魄，“不熬夜”“多运动”不可或缺；如非必要“不聚会”，在家要“多通风”“勤洗手”；出门要“强防护”，进出公共场所注意“勤消毒”，积极配合工作人员“测体温”。

疫情当前，责任在肩。让我们一起动动手指，传递防疫正能量！(谢钰旸)