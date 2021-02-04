明天下午看奥运自行车赛 为洛阳姑娘加油！

8月2日14时30分，东京奥运会场地自行车女子团体竞速赛将打响，洛阳选手鲍珊菊将和里约奥运会冠军钟天使亮相伊豆自行车竞赛馆，携手向金牌发起冲击！

鲍珊菊（左）和郭裕芳

8月2日14时30分，东京奥运会场地自行车女子团体竞速赛将打响，洛阳选手鲍珊菊将和里约奥运会冠军钟天使亮相伊豆自行车竞赛馆，携手向金牌发起冲击！

此次东京奥运会，洛阳两名自行车选手随中国代表团出征，分别是24岁的鲍珊菊和22岁的郭裕芳。她们的启蒙教练、洛阳市体育运动学校自行车高级教练王彦文介绍，郭裕芳是新安县人，鲍珊菊是汝阳县人，两个人于2012年先后入选洛阳市自行车队，2013年一起进入省队，又于2018年携手进入国家队。几年间，鲍珊菊取得过世界杯金牌，而郭裕芳也多次夺得亚锦赛冠军。

根据安排，鲍珊菊将和钟天使力争卫冕女子团体竞速赛金牌，郭裕芳将作为替补随时待命。在该项目上，中国队在伦敦奥运会曾摘得银牌；在里约奥运会上，钟天使搭档宫金杰，以32.107秒的成绩夺得金牌，并改写了世界纪录，实现中国自行车奥运金牌零的突破。

此外，钟天使和鲍珊菊还将参加女子争先赛和凯琳赛的争夺。（洛报融媒记者 孟山 通讯员 沈鸿灿）(受访者供图)