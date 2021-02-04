仰韶文化与炎黄部族（二里头与夏朝文明）

仰韶文化是中国新石器时代晚期规模宏大、内涵丰富、历时长久的考古学文化。炎帝、黄帝是中华民族的血缘始祖。他们活动的地域和年代，与仰韶文化的地域和年代大体相符。本文谨就研究仰韶文化与炎黄时代的相关问题，略作考述。

仰韶文化是中国新石器时代晚期规模宏大、内涵丰富、历时长久的考古学文化。炎帝、黄帝是中华民族的血缘始祖。他们活动的地域和年代，与仰韶文化的地域和年代大体相符。本文谨就研究仰韶文化与炎黄时代的相关问题，略作考述。

少典、有蟜与炎黄部族

据许旭生先生的研究，我国远古时代的部族可分为三大集团：一是以炎帝、黄帝为代表的华夏集团，二是以少昊氏为代表的东夷集团，三是以三苗氏为代表的苗蛮集团。其中，居住在黄河中游地区的华夏集团是三大集团里最重要的部落群体。

少典娶有蟜氏与黄帝、炎帝

炎、黄二帝是中华民族的血缘始祖，而少典、有蟜(ji o)氏是他们的先祖。据《国语·晋语四》记载：“昔少典娶于有蟜氏，生黄帝、炎帝。黄帝以姬水成，炎帝以姜水成，成而异德，故黄帝为姬，炎帝为姜。”韦昭注：“贾侍中云‘少典，黄帝、炎帝之先。有蟜，诸侯也。炎帝，神农也……姬、姜，水名。成，谓所生长以成功也。’”由此可见，少典与有蟜氏是互为婚姻的两个古老部族，少典是黄、炎二族的父族，有蟜氏是他们的母族。

《周易·系辞传下》载：“庖牺氏(即伏羲氏)没，神农氏作，是为炎帝……神农氏没，黄帝、尧、舜氏作。”《史记·五帝本纪》也说：“轩辕之时，神农氏衰。”炎、黄二帝，既是两个功业显赫的英雄人物，也可以视为两个部族和两个前后相承的时代。

有蟜氏的发祥地

炎、黄母族有蟜氏是以蜜蜂为图腾的古老部族。据《山海经·中次六经》记载：“缟羝山之首曰平逢之山……有神焉，其状如人而二首，名曰骄虫，是为螯虫，实惟蜂蜜之庐。”骄，通蟜。《说文·虫部》：“蟜，虫也。”《史记·正义》说：“蜂，虿也。”《左传·襄公九年》载：郑“公孙虿”，字“子蟜”。可见蟜即蜂的异名。这说明居住在平逢山上的有蟜氏，当是以蜜蜂为图腾的古老部族。

《山海经·中次六经》载：“平逢之山南望伊、洛，东望谷城之山。”郝懿行疏：“平逢山即北邙山，郏山之异名也”，在今河南省洛阳市北。“谷城山”在今洛阳市的西北方。这说明“平逢山”乃北邙山的别名，位于伊河、洛河的北面，包括今新安县东部和孟津区西部的邙山岭上，当是有蟜氏活动的中心地带。

黄帝部族的发祥地

黄帝部族是少典氏的后裔。《帝系篇》说：“少典产轩辕，是为黄帝。”《白虎通·爵篇》说：“黄帝有天下，号为有熊。”《史记·集解》引皇甫谧曰：“有熊，今河南新郑是也。”因少典、黄帝族以黄熊为图腾标志，故称“有熊氏”。今新郑市西有少典祠。

“姬水”即汜水。《山海经·中山经》载：“浮戏之山，汜水出焉，而北流注于河。”汜水，在今荥阳市西北。这说明以今新郑市为中心的郑州地区，应是黄帝部族的发祥地。

炎帝部族的发祥地

常羊山是炎帝部族发祥的图腾圣地。《春秋元命苞》载：“少典妃安登，游于华阳，有神龙首感之于常羊，生神农。”常羊山俗名羊头山。《汉书·地理志·上党郡》“谷远县”班固注：“羊头山、世靡谷，沁水所出。”可见常羊山即羊头山，在今山西省高平市东北。

谭其骧先生指出：炎帝所居的“姜水”，在《山海经·北次三经》里被称为“水”，即太行山东麓源于今河北省顺平县西太行山东麓的龙泉(清水)河。

少典与有蟜氏是互为婚姻的部族，而炎帝部族与黄帝部族后来也形成姬、姜两姓互为婚姻的部落集团。姓氏是炎黄子孙世代血脉相传的基因标识。我国现有的姓氏，大多是从姬、姜演化而来的。这就是我们将炎、黄二帝称为“血缘始祖”的根本原因。因此，位于黄河中游的河洛地区，就是少典、有蟜氏和炎、黄二族的发祥地，也是孕育华夏文明的摇篮和中华民族的祖根“圣地”。