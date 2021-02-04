李亚专题调研重点工业项目建设工作

2日，市委书记李亚专题调研重点工业项目建设工作，强调要牢固树立“项目为王”工作导向，坚持一手抓项目建设“牛鼻子”，一手抓场域载体“强磁场”，加强调度、加压奋进，不断厚植洛阳高质量发展新优势，确保“十四五”开好局起好步。

李亚在调研工业项目建设时强调

牢固树立“项目为王”工作导向

厚植洛阳高质量发展新优势

2日，市委书记李亚专题调研重点工业项目建设工作，强调要牢固树立“项目为王”工作导向，坚持一手抓项目建设“牛鼻子”，一手抓场域载体“强磁场”，加强调度、加压奋进，不断厚植洛阳高质量发展新优势，确保“十四五”开好局起好步。

位于伊滨区的震海智能制造产业园，智能化厂房主体已建成。李亚实地察看园区建设情况，了解智能钣金、喷涂等生产线调试情况，希望企业边建设边招商，确保一期智能化工厂尽快竣工试产，要求有关部门点对点为企业搞好服务，真正把各项惠企政策落实到市场主体。他指出，震海智能制造产业园是我市着力推动钢制家具转型升级的引领性项目，对提升产业智能化水平、做好大气污染防治具有重要的示范带动作用。要对标世界一流，坚持科技引领，加快企业入驻，不断提升技术创新、管理创新、产品创新，着力实现钢制家具产业的智能化、人性化、品牌化、集约化的转型发展高质量发展。

总投资40亿元的格力(洛阳)冰箱洗衣机生产基地，主要建设格力洗衣机和晶弘冰箱的生产线、研发中心。目前，桩基施工已完成，正在开展基础承台、地梁施工。李亚实地察看建设进展，询问企业工期安排，以及还有哪些需要党委政府协调解决的问题，希望企业紧盯既定节点，优化工期、强化统筹、注重安全、加快进度，确保“十一”前一期工程封顶，不断完善格力洛阳基地系列产品生产配套能力。

莱普生洛阳现代生物产业化基地，将建设国家诊疗制品工程技术研究中心，打造中国最大的生物检测诊断产品及高端检测设备生产基地。李亚实地察看工程建设和科技研发情况，了解莱普生公司自主研发的动物疫病化学发光免疫分析仪、便携式动物疫情检测系统等产品。他指出，畜牧业是乡村振兴产业支撑的重要领域。畜牧业持续健康发展的关键是安全。要紧盯畜牧业发展，坚持创新引领，紧盯市场需求，积极引进各类人才，找准切入点，搭建大平台，从产品溯源、饲料配制、疫病防治药物、疾病防治装备制造等领域着手，在延链补链强链上下功夫，着力打造全链条、保姆式服务，更好抢占未来畜牧业发展高地。

李亚还来到中航光电光电技术产业基地，察看二期建设情况，了解该基地新能源汽车事业部智能工厂建设运行情况，对中航光电近年积极推进高速连接器精密加工及高速性能检测等关键技术创新等成效给予肯定，鼓励企业继续加大研发投入，加快二期在建项目进度，不断提升智能化水平，巩固提高市场占有率和利润率，力争“十四五”实现产值再翻一番。

李亚强调，项目建设是经济社会发展、新业态新动能培育的重要抓手，也是城市能级提升、民生不断改善、环境持续优化的重要支撑。各级党委政府要牢固树立“项目为王”工作导向，坚持发展盯着项目抓、干部围着项目干、环境聚焦项目提、要素服务项目保，始终紧紧扭住项目建设这个“牛鼻子”。要抓好今年既定项目的开工建设、推进见效，大力实施“97193”合理有效投资行动计划，把项目建设盯得紧而又紧、抓得实而又实，开工项目抓进度、在建项目抓投产、谋划项目抓前期，通过一个个项目的落地见效，使项目建设长流水不断线。要抓好场域载体建设，优化营商环境，搞好配套服务，深入一线、马路办公，加强规划、资金、土地等要素保障，让良好发展环境成为洛阳的“金质名片”。

王琰君、侯占国参加调研。(洛报融媒记者 李东慧)