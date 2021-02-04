【出彩洛检人】李正涛：践行初心使命 谱写无悔人生

学习先进典型， 弘扬英模精神，激发工作动力。洛阳市检察院组织开展“出彩洛检人”选树评选活动，20名“出彩洛检人”候选人脱颖而出，有执法办案一线的检察尖兵，有守护 公共利益的监督卫士，有呵护未成年健康成长的守护者，更有十年如一日埋头苦干的普通干警，他们在平凡的岗位上，牢记初心使命，积极奉献，用实际行动和工作 业绩诠释了对党忠诚和对检察工作的责任担当。

学习先进典型， 弘扬英模精神，激发工作动力。洛阳市检察院组织开展“出彩洛检人”选树评选活动，20名“出彩洛检人”候选人脱颖而出，有执法办案一线的检察尖兵，有守护公共利益的监督卫士，有呵护未成年健康成长的守护者，更有十年如一日埋头苦干的普通干警，他们在平凡的岗位上，牢记初心使命，积极奉献，用实际行动和工作业绩诠释了对党忠诚和对检察工作的责任担当。

唱响时代主旋律，讲好检察故事、传递检察声音。近日，洛阳市检察院对20名“出彩洛检人”候选人先进事迹进行展播。用党性的凝聚力、榜样的感召力、典型的引领力，积极营造争先创优的浓厚氛围。

李正涛，现任洛宁县第一检察部员额检察官，先后任职于监所检察科、职务犯罪预防局、控告申诉检察科。曾荣获市院嘉奖、三等功、十佳接待员、优秀公诉人等荣誉称号。

普通也光彩

怀着对检察事业的憧憬与热爱，李正涛于2005年通过招录考试，成为检察战线上一名新兵，内心的自豪感溢于言表。“我当时真的非常激动，觉得终于能办大案子了，但是当我走进控申科，接触到一个个信访案件之后，我发现其实检察官的工作真的是平凡又伟大，我们每天都在尽自己所能的帮助遇到困难的群众。”李正涛说，他是普通家庭走出来的孩子，知道生活中遇到困难希望获得他人帮助时的渴望。只要群众来找他，能帮的就一定要帮。

李正涛充分发挥当过8年教师的优势，因“材”施策。对于文化程度低的群众，他就举例子、打比方，不厌其烦，用他们能听懂的语言释法说理，时间久了还有一些信访人带着自家邻居或亲戚找他咨询法律事宜，他都会尽其所能予以解答。对部分有偏执倾向、甚至精神障碍的老信访人，李正涛端茶倒水，嘘寒问暖，耐心倾听，真心感化。在普通的信访岗位，李正涛踏实工作，先后获得市院多次嘉奖和三等功奖励，控申科连续四届获得高检院、省院颁发的“文明接待室”荣誉。

碰硬最出彩

2019年检察体制改革，李正涛到第一检察部任职。面对一个个刑事案件，他勇挑重担，敢于“碰硬”。李正涛协助办理的不少案件具有涉案人员多、涉及罪名和违法事实多、诉讼环节多、法律适用问题多的情况。面对这些难啃的“硬骨头”，他每天加班加点奋战在电脑前，阅卷宗、制文书、查资料。眼睛干涩了，点上眼药，闭上眼，轻转眼球，让药液滋润整个眼睛；脖子、肩膀不舒服了，摇晃几下头部或身体往墙壁上撞几下，让僵直的关节获得更多血液的滋养与修复。在与一桩桩大案、要案的碰硬对决中，李正涛用责任托起正义的天平，用担当书写着奋进与忠诚。

未来更精彩

“我只是做了份内的工作，可组织却给了我这份沉甸甸的荣誉。”李正涛认为这些荣誉应该是洛宁县检察院的检察干警共同努力的结果，是大家共同的荣誉。“其实检察官都是一样的，夜以继日的忘我工作，不辞辛劳的加班加点，家人无怨无悔的坚定支持，这些都是我不断前行的力量源泉。”李正涛说。今年1月18日，他借调市院办案一个月，期间母亲生病住院，但父亲、母亲却严令家人谁也不许告诉他。2月的一个晚上，李正涛告诉母亲，他要为明天的会议准备材料，母亲嘱咐他要好好工作，却没想到这句话竟成为母亲对他说的最后一句话。朴实的话语寄予着母亲对他的期望，这是动力，更是鞭策，让他不敢有丝毫的懈怠。

“幸福是奋斗出来的，能力是在克服困难中干出来的。”李正涛说，无论未来会遇到多少困难，他都会好好工作，不断磨砺、不断提升自己，守护法律的公正，让熠熠检徽因他的出彩而更加闪亮！（通讯员/刘晗）