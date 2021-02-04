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筑牢安全防线 建设更高水平平安洛阳（逐梦百年 出彩洛阳）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.06.02 08:21

　　平安是极重要的民生。近年，我市以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党对政法工作的绝对领导，把群众对安全的需求作为努力方向，重拳打击各类违法犯罪，持续推进立体化社会治安防控体系建设，努力建设更高水平平安洛阳，有力维护了国家政治安全、社会平安稳定、人民安居乐业。

　　严打各类违法犯罪，群众安全感更有保障

　　前不久，我市启动“我为群众办实事”暨洛阳市全民反诈宣传活动。启动仪式上，警方向20名电信网络诈骗受骗群众返还追缴资金312.5万元。

　　“感谢咱们的民警，案子破得快，钱追回得快。”接过被骗资金，受骗群众激动地说。

　　去年以来，我市警方以打开路，始终保持打击犯罪高压态势，持续开展“雷霆”“云剑”“亮剑”等系列打击整治专项行动，严厉打击涉黑涉恶、涉枪涉爆、电信网络诈骗和盗抢骗、黄赌毒等突出违法犯罪。

　　2020年，我市现行命案全部破获，破获命案积案30起，全年侵财警情同比下降23.3%，城市区“双抢”零发案天数达352天，同比增加5天。

　　在为期3年的扫黑除恶专项斗争中，全市共打掉黑社会性质犯罪组织22个、恶势力犯罪集团和团伙99个，抓获犯罪嫌疑人2099名，破获各类案件1354起，查扣涉案财产约20亿元，群众安全感更加充实、更有保障。

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[ 责任编辑：赵彤彤]
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