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在学史力行中展现担当作为 厚植制造业高质量发展优势
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.06.01 08:34

　　昨日，市委副书记赵会生到洛阳理工学院，与师生代表交流党史学习心得体会，并以《在挺起制造业脊梁中展现担当作为》为题为师生讲专题党课。

　　赵会生先后到马克思主义学院、智能制造学院、大学科技园、机器人学院等，实地了解党史学习教育、产学研融合发展等情况，强调要把开展党史学习教育与推动制造业高质量发展、学校高质量发展结合起来，把着力点、落脚点放在办实事、开新局上，推动校地企、产学研深度融合不断取得新成效。

　　赵会生在讲专题党课时指出，广大师生要始终牢记习近平总书记“一定要把我国制造业搞上去，把实体经济搞上去”的殷殷重托，深入了解洛阳制造业的光辉历史，感悟洛阳制造业取得成就的根本原因在于中国共产党的领导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，更加坚定建设现代化强市的信心决心。要准确全面把握大局大势，深刻认识制造业高质量发展的重大意义、基础优势和差距不足，突出目标导向和问题导向，找准发力的方向、重点，不断厚植制造业高质量发展新优势。要在学史力行中担当作为，扎实做好产学研结合文章，在打好产业基础高级化和产业链现代化“两场攻坚战”，促进制造业与数字经济、现代服务业“两个深度融合”上聚焦发力，肩负起挺起制造业脊梁的光荣使命。

　　赵会生强调，洛阳理工学院要始终牢记习近平总书记提出的“立德树人是高校立身之本”重要指示要求，全面贯彻党的教育方针，持续营造学的氛围、严的氛围、干的氛围，加快推动应用型高校向更高水平、更深层次迈进；广大教职工要切实肩负起为党育人、为国育才的重要使命，青年学生要努力成为堪当民族复兴重任的时代新人，在建设应用型大学、服务地方经济社会发展中展现更大担当作为。（记者 孙小蕊）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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