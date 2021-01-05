李亚调研基础教育工作并看望少年儿童

在“六一”国际儿童节到来之际，5月31日，市委书记李亚专题调研基础教育工作，与少年儿童共迎“六一”，代表市委市政府向广大少年儿童致以节日祝贺，向为少年儿童健康成长付出辛勤劳动的广大教育工作者和社会各界表示衷心感谢。

李亚在调研基础教育工作并看望少年儿童时强调

坚持党的教育方针 落实立德树人根本任务

促进广大少年儿童实现德智体美劳全面发展

在“六一”国际儿童节到来之际，5月31日，市委书记李亚专题调研基础教育工作，与少年儿童共迎“六一”，代表市委市政府向广大少年儿童致以节日祝贺，向为少年儿童健康成长付出辛勤劳动的广大教育工作者和社会各界表示衷心感谢。

近年来，西工区第二实验小学始终秉承“为党育人、为国育才”教育目标，大力发展特色教育。李亚实地了解该校创意编程、书法、足球、美术等特色教育开展情况，勉励广大教师用好各类兴趣课堂，寓教于乐，不断激发学生兴趣潜能。今年，该校结合党史学习教育，在学生中积极开展“四史”宣传教育，组织了“童心向党、礼赞百年”画展。李亚饶有兴趣参观画展，希望该校将红色的种子从小就深埋在孩子们的心中，让孩子们传承好红色基因，从小立下听党话、跟党走的誓言。一年级一班正在举行学生入队仪式。“大家知不知道红领巾为什么是红色的？能不能谈一谈入队感受？”李亚走进孩子们中间，与大家亲切交谈。“红领巾是用革命先烈的鲜血染红的”“红领巾是国旗的一角”“加入少先队更要好好学习、报效祖国”……孩子们的回答充满了坚定。李亚深情寄语广大少年儿童要上好政治上的人生第一课，今天做新时代的好少年，长大后为祖国贡献力量，努力成为中国特色社会主义事业的合格建设者和可靠接班人。

洛阳市实验幼儿园是一所省级示范幼儿园。李亚详细了解该园设置的“儿童食育自诊区”等特色功能区情况，询问孩子们的在校学习生活，希望学校积极教育引导幼儿从小养成健康向上的生活习惯。李亚观看了孩子们的手工拼装作品展，认真欣赏《编花篮》《没有共产党就没有新中国》等舞蹈节目，兴致勃勃地漫步在孩子们像模像样经营的“美食城”“手工坊”，不时伸出大拇指夸奖。李亚对该幼儿园坚持“快乐教育、悦享童年”理念等探索给予肯定，对老师们的辛勤付出表示感谢，希望大家用更多的爱心呵护、培育好每一个孩子，让每一个孩子都健康幸福、茁壮成长。

李亚还来到市少年儿童图书馆。这里正在与洛龙区第一实验小学等联合开展“童心同乐——红色摇篮”主题研学活动。李亚详细了解该馆运营服务情况，希望该图书馆结合党史学习教育，用好洛阳红色资源，开展更多特色活动，让百年党史浸润少年心灵，让红色文化濡染爱党底色。得知少儿图书馆开馆一年多来备受学生和家长欢迎，有效读者量一直在全市处于领先地位，李亚很欣慰。他强调，要继续在巩固提升上下功夫，用心用情用好管好，真正擦亮这个惠民品牌。要着力通过抓活动促阅读，策划组织一些丰富多彩的研学体验活动，更好培育阅读兴趣，挖掘创新潜力。要发挥好阵地作用和示范辐射作用，既积极与教育、共青团和妇联等单位联合开展活动，又示范带动各县区少儿图书馆提升服务，在全社会营造倡导全民阅读、打造“书香洛阳”的浓厚氛围。

李亚十分关注基础教育阶段规范教育和校外培训机构管理工作。他要求教育部门履行好教育工作主体责任，带着责任、带着感情，扎实抓好各项工作，更好满足群众“上好学”的美好生活需要。李亚强调，基础教育阶段是国民教育的重中之重。各级党委政府要深入学习贯彻习近平总书记关于教育工作的重要论述，坚持党的教育方针，落实立德树人根本任务，始终把基础教育工作牢牢抓在手上，不断提高课堂教学质量，规范线上线下校外培训机构管理，促进广大青少年实现德智体美劳全面发展。

贺敏参加调研。(洛报融媒记者 李东慧)