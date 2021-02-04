科考闯关 难难难难(河洛学堂)

高考越来越近，不少考生感到压力大，我们来聊聊古代“高考”放松一下吧。

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洛阳教育博物馆收藏的科举试卷可证，古代考生的科考之路困难重重。先得通过童试，成为生员，或曰秀才，然后得“闯三关”，通过乡试、会试、殿试，才能中进士、夺状元。

乡试不是乡村考试，而是省级考试，每三年一次，在各省城举行。成绩拔尖的秀才，方可被选送参加乡试。通过乡试俗称“中举”，举人的第一名叫解(jiè)元。清末进士林东郊乃“洛阳最后一个举人”，可见他的乡试成绩不赖。

会试在乡试次年春天举行，考场在京城，考过者称为贡士，贡士的第一名叫会元。

会试后要到皇宫接受皇帝“面试”，这叫殿试。通过殿试，就可以当进士，进士的第一名乃状元。自隋唐至清，中国科举制度延续了1300多年，《中国科举史》上可查的状元共有616人，洛阳仅有7人。

林东郊是进士“三甲六十二名”，曾在翰林院工作，负责修书撰史、起草诏书，指导皇族读书，有名望，没实权。

这活儿不好干。据洛阳教育博物馆馆长晁会元介绍，乾隆时期，朝廷号令数千名翰林学士抄录《四库全书》，每人每天1000字，连抄5年，抄错1个字罚写10000个字。

想离开翰林院去当官？那得通过吏部选拔，先从基层干起，当个小县令。

状元的官名叫“翰林院修撰”，不过是六品官；殿试第二名、第三名，俗称榜眼、探花的，封授“翰林院编修”，那可真是七品芝麻官儿。

要想升职，得有贵人提携，还得趋炎附势，不能站错队。否则，轻则免官、被贬，重则坐牢、掉脑袋，那可不是闹着玩儿的。

林东郊中进士之后，本有机会到外地当官，可他看透了官场的无情和无聊，辞官回洛，修书立说。

如今，天高任鸟飞，考生选择很多，机会很多，条条大道通北京，只要向着目标努力前进，终将到达目的地！(记者 张丽娜)