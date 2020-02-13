洛阳65所驾校为学员增加遮阳棚等服务设施

5月30日上午，骄阳似火。在洛阳谷水附近的舜天驾校内，不少学员正在练车。训练场旁有一座遮阳棚，市民李先生正坐在棚下的车辆模拟器上练习，他一边“打方向”一边和几名学员认真讨论……

5月30日上午，骄阳似火。在洛阳谷水附近的舜天驾校内，不少学员正在练车。训练场旁有一座遮阳棚，市民李先生正坐在棚下的车辆模拟器上练习，他一边“打方向”一边和几名学员认真讨论……

结合我市“我为群众办实事”实践活动要求，全市有条件的驾校将在训练场搭建遮阳棚，建电动自行车充电设施，为学员提供更多人性化服务。

舜天驾校为学员提供遮阳服务

舜天驾校校长张伟东介绍，眼下天气炎热，学校为让学员有更舒适的学习环境，不但搭建了一些遮阳棚、充电车棚，还提供多间带空调的休息室。记者从邙山驾校得知，“我为群众办实事”实践活动开展以来，该校不仅为学员开通了空调休息室、在教练车的顶部装遮阳设施，还开始提供免费茶水、复印、停车、医疗等服务。另外，结合实际情况，该校还为外地学员提供免费宿舍。

洛阳市道路运输服务中心的最新统计数据显示，截至目前，全市为学员提供遮阳棚的驾校有65所，其中，有5所驾校还为学员提供了空调休息室，有33所驾校为学员提供免费的电动车充电服务。(洛报融媒记者 赵硕 文/图 通讯员 隋枫 王丹)