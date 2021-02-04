洛阳驾校哪家强？看看3年驾龄驾驶人交通违法和事故率！

按照《机动车驾驶证申领和使用规定》(公安部139号令)相关规定，洛阳交警对2021年3月份全市考试员考试质量、驾校培训质量及三年驾龄驾驶人交通违法率和交通肇事率情况予以公布。

按照《机动车驾驶证申领和使用规定》(公安部139号令)相关规定，洛阳交警对2021年3月份全市考试员考试质量、驾校培训质量及三年驾龄驾驶人交通违法率和交通肇事率情况予以公布。 公示 按照《机动车驾驶证申领和使用规定》(公安部139号令)相关规定，洛阳交警对2021年3月份全市考试员考试质量、驾校培训质量及三年驾龄驾驶人交通违法率和交通肇事率情况予以公布。 驾校培训质量考试员考试质量统计情况 三年驾龄驾驶人交通违法和事故情况 洛阳交警提醒：合格率根据每个驾校当月考生人数、通过人数而定，一定程度上反映出该驾校实力。随着现如今驾考难、越来越规范，因此选择一个好的驾校、负责任的教练同样尤为重要。希望考生获取驾驶资格后，能够按照所学知识文明、守法、安全行驶。