洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳驾校哪家强？看看3年驾龄驾驶人交通违法和事故率！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳交警 2021.03.24 11:54

　　公示

　　按照《机动车驾驶证申领和使用规定》(公安部139号令)相关规定，洛阳交警对2021年3月份全市考试员考试质量、驾校培训质量及三年驾龄驾驶人交通违法率和交通肇事率情况予以公布。

　　驾校培训质量考试员考试质量统计情况

　　三年驾龄驾驶人交通违法和事故情况

　　洛阳交警提醒：合格率根据每个驾校当月考生人数、通过人数而定，一定程度上反映出该驾校实力。随着现如今驾考难、越来越规范，因此选择一个好的驾校、负责任的教练同样尤为重要。希望考生获取驾驶资格后，能够按照所学知识文明、守法、安全行驶。
[ 责任编辑：赵彤彤]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·他喝蜂蜜水，她吃红糖，养生“翻车”全遭殃
  • ·她以为嗓子里有枣皮 没想到是喉咙发炎
  • ·70岁的他声带麻痹，几乎无法正常说话
    		•
    山村窑院花香 时光醉了乔庄
    山村窑院花香 时光醉了乔庄
    山村窑院花香 时光醉了乔庄
        很多人以为，美景和诗意在远方，于是，走遍千山万水，寻访名山大川。
  • ·建设路上走一走 好吃好玩全都有
  • ·两处公园春意浓 观景游乐正当时
  • ·半日休闲访古游 岁月记忆漾心头
    		•  
    新闻排行
  • 洛阳牡丹广场巨幅玻璃牡丹画组装完成
  • 赶紧收藏！洛阳龙门客运中心发车线路...
  • 市民出行需要注意哪些事项？洛阳市疾...
  • 针对违停，洛阳城管部门开出第一批“...
  • 洛阳涧西区今年将重点改造48个老旧小...
  • 洛阳牡丹公园展新颜
  • 总投资30.25亿元！洛阳41个项目入选全...
  • “赏游洛阳城·嗨购都市圈”34项促消费...
  • 25日起，洛阳违法停车不再享受“优驾...
  • 强主题，紧跟时代丰内涵—— 一谈高质...
    		•
    百姓呼声
  • · 青年人才公寓申请成功后何时能入住？
  • · 市直教师招聘将在三月底或四月初进行
    • 精彩图片
    洛阳江水入洛河 福建“...
    “洛阳造”两款“最智...
    沿河樱花朵朵开 洛阳...
    洛龙区27座城市书房增...
    精彩热帖

    沐浴春日暖阳

    牛首山的樱花大道

    牡丹

    美在花丛中
    /惯借名山筑道宫 ——暇日游城北吕祖庵
    /【光影瞬间】 东方文创园赞能影视基地拍人
    /春风扑面来 美在花丛中
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605