驻豫全国人大代表来洛开展集中视察 苏晓红带队

19日至昨日，省人大常委会副主任苏晓红带领部分驻豫全国人大代表来洛，聚焦推动高质量发展、创造高品质生活，以文化人、以文兴业及文旅创新融合发展等工作开展集中视察。

19日至昨日，省人大常委会副主任苏晓红带领部分驻豫全国人大代表来洛，聚焦推动高质量发展、创造高品质生活，以文化人、以文兴业及文旅创新融合发展等工作开展集中视察。

在洛期间，视察组先后到隋唐洛阳城国家遗址公园、洛阳隋唐大运河文化博物馆、神都十三坊、洛邑古城、汉魏故城遗址博物馆、二里头夏都遗址博物馆等地，对新文旅项目打造及博物馆建设情况等进行实地调研。

视察组对洛阳经济社会发展的成就给予充分肯定。代表们纷纷表示，近年来，洛阳高度重视文旅产业发展，抢抓产业风口，注重文化赋能，丰富业态场景，创新引流方式，走出了一条独具特色的新文旅产业发展之路。立足新起点、展望新时代，洛阳新文旅发展前景广阔、未来可期，建议洛阳持续赓续十三朝古都的文化基因，保持城市顶流出圈良好态势，以更开放的姿态推动文旅融合发展，在守护中华文明根脉中彰显历史担当，在高质量发展新篇中展现国际风范，为新时代中原崛起贡献更多“洛阳气象”。

省人大教科文卫委主任委员、常委会教科文卫工委主任王小平，省人大常委会副秘书长刘新荣一同来洛，市人大常委会副主任安颖芳、李书杰等参加活动。 （洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 实习生 韩旭阳 通讯员 乔科心）