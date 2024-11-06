洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

驻豫全国人大代表来洛开展集中视察 苏晓红带队
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.21 08:06
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　19日至昨日，省人大常委会副主任苏晓红带领部分驻豫全国人大代表来洛，聚焦推动高质量发展、创造高品质生活，以文化人、以文兴业及文旅创新融合发展等工作开展集中视察。

　　在洛期间，视察组先后到隋唐洛阳城国家遗址公园、洛阳隋唐大运河文化博物馆、神都十三坊、洛邑古城、汉魏故城遗址博物馆、二里头夏都遗址博物馆等地，对新文旅项目打造及博物馆建设情况等进行实地调研。

　　视察组对洛阳经济社会发展的成就给予充分肯定。代表们纷纷表示，近年来，洛阳高度重视文旅产业发展，抢抓产业风口，注重文化赋能，丰富业态场景，创新引流方式，走出了一条独具特色的新文旅产业发展之路。立足新起点、展望新时代，洛阳新文旅发展前景广阔、未来可期，建议洛阳持续赓续十三朝古都的文化基因，保持城市顶流出圈良好态势，以更开放的姿态推动文旅融合发展，在守护中华文明根脉中彰显历史担当，在高质量发展新篇中展现国际风范，为新时代中原崛起贡献更多“洛阳气象”。

　　省人大教科文卫委主任委员、常委会教科文卫工委主任王小平，省人大常委会副秘书长刘新荣一同来洛，市人大常委会副主任安颖芳、李书杰等参加活动。 （洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 实习生 韩旭阳 通讯员 乔科心）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    速约！小儿内科、外科国家级专家来洛坐诊
    速约！小儿内科、外科国家级专家来洛坐诊
    速约！小儿内科、外科国家级专家来洛坐诊
        2月17日起，全国知名小儿外科专家、主任医师、中华医学会小儿外科分会主任委员夏慧敏教授，全国知名小儿消化...
  • ·减肥别过度 脂肪在关键时刻能保命！
  • ·大餐过后如何去油解腻？
  • ·孩子一咳嗽就要止咳吗？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 市委召开专题会议 研究“十五五”...
  • 原洛阳市少年儿童图书馆已并入洛...
  • 快来拍照打卡！洛阳梅花绽放美如画
  • 提振消费、扩大开放……今年洛阳...
  • 明确！洛阳高龄补贴认证每年不得...
  • 洛阳查处一商业秘密侵权案件入选...
  • 洛浦公园飞蚊迎面、啪啪打脸？洛...
  • 龙门石窟研究院2025年度工作会议...
  • 公示！洛阳22家农业企业有望成为...
  • 2025年还有商品房购房补贴吗？最...
    		•
    百姓呼声
    栾川城乡公交中途充电让乘客等待半小时
    大张超市不让民众用消费券充值员工却能？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    永不凋谢的牡丹花

    三道鹛草鹀

    大运河文化公园

    观灯展
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605