李亚主持召开市委常委会会议 研究“我为群众办实事”实践活动推进工作

28日，市委书记李亚主持召开市委常委会会议，传达学习习近平总书记近期重要指示精神，研究我市党史学习教育特别是“我为群众办实事”实践活动推进工作。

李亚主持召开市委常委会会议

传达学习习近平总书记近期重要指示精神

研究“我为群众办实事”实践活动推进工作

28日，市委书记李亚主持召开市委常委会会议，传达学习习近平总书记近期重要指示精神，研究我市党史学习教育特别是“我为群众办实事”实践活动推进工作。

会议指出，要把习近平总书记在《求是》杂志上发表的重要文章《用好红色资源，传承好红色基因，把红色江山世世代代传下去》作为党史学习教育必备教材，引导广大党员干部充分用好洛阳的红色资源，从重温革命历史中鼓舞斗志、从感悟革命精神中坚定信念、从缅怀革命先烈中永葆初心，推动党史学习教育走深走心走实。要深入学习习近平总书记在全球健康峰会上的重要讲话，认真落实中央、省和市部署，持续抓好常态化疫情防控，落实好“外防输入、内防反弹”要求，全力推进疫苗接种工作，加快公共卫生重大项目建设，持续提升我市公共卫生应急能力。

会议强调，要深刻领会习近平总书记给《文史哲》编辑部全体编辑人员的回信精神，把做好哲学社会科学工作、弘扬中华优秀传统文化摆在重要地位，深入推进立德树人、史学研究、文物保护、人才集聚等工程，把弘扬中华优秀传统文化与文旅融合发展、东方博物馆之都建设、传承城市文脉、乡村振兴、加强新时代文明实践中心建设等结合起来，不断增强“四个自信”。要认真学习习近平总书记致首次火星探测任务天问一号探测器成功着陆火星的贺电精神，深刻体悟蕴含其中的思想和实践伟力，深刻把握科技自立自强的战略部署和战略考量，充分发挥我市特色优势，在大国重器中体现更多洛阳元素、洛阳智慧、洛阳担当。

会议听取了我市党史学习教育特别是“我为群众办实事”实践活动进展情况汇报，肯定了取得的阶段性成果，对市直有关部门各自承担的实事办理进展和存在问题逐一进行了点评。会议指出，全市各级各部门要进一步提高站位、周密安排，持续增强自觉性主动性，把开展好党史学习教育作为当前的重大政治任务，真正把学习教育成果转化为工作动力和实际成效。要把理论学习贯穿始终，把深入学习贯彻习近平总书记在推进南水北调后续工程高质量发展座谈会上的重要讲话和视察河南时的重要指示精神作为重要政治任务，广泛开展专题学习研讨，深入抓好贯彻落实。要抓好“七一”前各项重点工作，做好专题宣讲、专题培训、专题组织生活会重点工作，开展好“四史”宣传教育等，推动党史学习教育不断加力升温。要不断开创发展新局面，立足自身职责，聚焦大局大势，主动谋划、积极作为，加强经济运行调度，抓好重大项目和场域载体建设，推动深化提升“9+2”工作布局、高质量建设现代化洛阳都市圈取得更大成效。

会议强调，“我为群众办实事”实践活动是党史学习教育的重要内容，也是落实以人民为中心发展思想的生动实践。要扭住重点，推动“我为群众办实事”不断走向深入，让群众有更多获得感认同感。要实实在在、务求实效，坚持一切从实际出发，尽力而为、量力而行，力戒形式主义、官僚主义，既立足眼前、切实解决好群众“急难愁盼”具体问题，又立足长远、持续完善提升解决民生问题的体制机制；要着眼实际、动态调整，认真对照“1+7+N”行动方案，结合各自工作实际开展好“自选动作”，在办好动态充实调整类民生实事上下更大功夫，更加精准地对接基层所盼、民心所向，解决好群众的操心事、烦心事、揪心事；要转变作风、提升水平，将办实事过程作为不断改进作风的过程，把工作重心放在一线，深入开展“马路办公”，在为民服务中提升工作水平。要加强督察、确保兑现，所有实事都要逐一明确责任人，明确办理时限，不折不扣、动态清零，确保承诺落到实处。

会议还研究了其他事项。(洛报融媒记者 李江涛 李东慧)