洛阳古瓷标本博物馆：拾出来的博物馆

5月18日，洛阳古瓷标本博物馆正式开放，嘉宾云集，各地专家学者、新朋故交纷纷到场祝贺。王支援少不得接待、讲解，持续大半个月，从早到晚忙个不停。

●馆名：洛阳古瓷标本博物馆

●馆址：瀍河区滨河北路与瀍滨西路交叉口南，洛浦公园晴望阁内

●馆藏精品：历代各窑口古瓷标本

●开放时间：周二至周日

洛阳民俗专家王支援最近很忙。

5月18日，洛阳古瓷标本博物馆正式开放，嘉宾云集，各地专家学者、新朋故交纷纷到场祝贺。王支援少不得接待、讲解，持续大半个月，从早到晚忙个不停。

这个博物馆，是他一手“拾”出来的。馆中展出的近500件古瓷标本，是他走遍河洛地区大大小小的陶瓷窑址、施工现场，自掏腰包，耗费心血，一件件收集、修复的。

这些年，洛阳全力创建“东方博物馆之都”，100多个专题性博物馆如雨后春笋，蓬勃生长。王支援便把所有宝贝都献了出来，希望更多的人来鉴赏、了解。

洛阳市政府大力支持，把古朴典雅的洛浦公园晴望阁划为馆址。晴望阁挨着朱樱塔，推窗望河，凭栏临风，风景醉人。

身为洛阳民俗博物馆名誉馆长，王支援领着一群年轻人，夜以继日地挑选展品，布置展厅，劳心劳力，终于大功告成。

想看看馆里都有什么宝贝吗？想知道什么样的藏品，配得上环境优美的晴望阁吗？且随我来。

曾经残损 今朝光鲜

洛阳古瓷标本博物馆以展示中国历代陶瓷标本为主题，上起新石器时代仰韶文化时期，中历汉、唐，下至宋、元、明、清、民国时期，涵盖中国多个历史时期和主要窑系的陶瓷标本，是目前国内古瓷标本种类最全、数量最多的专题性博物馆。

中国是陶瓷的故乡，瓷器是中国的象征，陶瓷文化是中国物质文化史的缩影。洛阳是十三朝古都，文化底蕴深厚，手工制造业发达。古时，洛阳是陶瓷的重要产地，周边窑口密集，所产陶瓷器或作为贡品被送入皇宫，或散入民间，成为老百姓离不开的日用器皿。

历史的车轮滚滚向前，华美的陶瓷在沧海桑田的变化中散失。

新中国成立后，文化复兴。20世纪80年代初，王支援到洛阳文物工作队从事考古发掘、文物修复工作；后来，他到洛阳民俗博物馆工作至今。

干一行爱一行，他越干越爱研究文物，越干越爱中国历史文化，工作之余也不闲着，40年来到处搜罗陶瓷标本。

王支援在洛阳周边发现了许多陶瓷残片。身为文物专家，他敏锐地意识到，这些陶瓷残片很有研究价值，于是苦心孤诣，亲手将其尽量修复完整。

如今，这些曾经残损的文物，大放异彩。