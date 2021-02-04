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洛阳：坚持绿色发展 尽显生态之美（逐梦百年 出彩洛阳）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.05.27 09:31
经过治理的瀍河洛孟路至朱樱湖段美景如画 记者 张怡熙 摄

　　环境就是民生，青山就是美丽，蓝天就是幸福。

　　近年，我市深入贯彻习近平生态文明思想，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，以改善环境质量为核心，以解决突出环境问题为抓手，推动生态环境保护决心之大、力度之大前所未有，取得扎实成效。

　　如今的河洛大地，天更蓝了，地更绿了，环境更好了。

　　“硬核”举措助力蓝天保卫战

　　“停车超过3分钟，请及时将爱车熄火，减少车辆怠速状态下的尾气排放。”5月19日，市污染防治攻坚办发布倡议书，倡议广大市民绿色出行。

　　“夏季来临，臭氧污染日趋凸显，成为影响环境空气质量的重要因素。”市污染防治攻坚办有关负责人说，治理臭氧污染是我市今年大气污染防治工作的重要一环。

　　2020年，我市空气质量综合指数同比下降16.9%，改善幅度排名全省第一、汾渭平原第一。当年，我市优良天数达244天，同比增加67天，增加天数在全国排名第四。此外，栾川、嵩县、汝阳、洛宁在当年成功实现环境空气质量二级达标。

　　蓝天白云越来越多，是我市在大气污染防治方面施以重拳的结果。

　　大气污染防治，重在治本。近年，我市聚焦能源结构偏煤、产业结构偏重、交通运输结构偏公路等问题，以“十大专项行动”为抓手，深入实施综合治理、系统治理、源头治理，持续推进结构调整优化，空气质量得到明显改善。

　　严控煤炭消费总量、大力推进高排放企业退城搬迁改造、整治取缔“散乱污”企业、科学实施重污染天气管控、强力推进臭氧治理……过去几年里，我市用一系列扎实举措助力蓝天保卫战，用实际行动换来了蓝天白云。

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[ 责任编辑：席倩倩]
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