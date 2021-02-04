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洛阳交通运输部门完成省级权限承接 水上业务目前可办理
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.25 18:49

　　今年3月初，省政府向洛阳下放244项省级权限，其中46项涉及交通运输领域。25日，记者从洛阳市交通运输局了解到，这46项权限已全部承接到位，其中，涉及水上事项的20项行政审批、2项备案业务已开始办理。

　　按照《河南省人民政府关于向郑州市洛阳市和郑州航空港经济综合实验区下放部分省级经济社会管理权限的通知》要求，这46项下放包括行政许可13项、其他职权7项、行政备案2项、行政检查行政处罚事24项。

　　洛阳市交通运输局相关科室负责人介绍，承接事项后，市交通运输局按照“应接尽接、及时高效”的原则，认真做好承接、监管工作，按照业务办理全覆盖要求，不定期进行督查和暗访；设立固定办事窗口、指定专人负责、加强业务培训、理顺办事流程，快速完成了平台对接和业务承接。

　　本次下放权限中的水上事项包括“船员适任证书核发”“船舶安全检验证书核发”“渔业船舶及船用产品检验”“港口经营许可”“水路运输经营者新增普通货船运力备案”等。目前，79件业务已办妥，其中，《船员适任证书核发》共办理64件，《营运船舶检验》共办理7件，《渔业船舶及船用产品检验》共办理8件。

　　该负责人提醒，目前，洛阳市承接事项已在市交通运输局官方网站和河南省运政服务网进行公示，其中包含办理事项程序、所需资料和注意事项等信息；市民之家交通窗口工作人员会对有需求的群众进行当面详解，可在市民之家E18窗口办理相关业务，拨打0379—65522021进行咨询。（洛报融媒记者 赵硕 通讯员 崔胜桥）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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